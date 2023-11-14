〈財報〉競爭對手影響 蝦皮母公司冬海集團Q3再現虧損

蝦皮母公司冬海集團周二 (14 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受到消費低迷以及來自同業阿里巴巴、抖音 (TikTok) 在市場競爭加劇影響，儘管該季營收僅仍略高於市場預期，但再次出現虧損。消息傳出後，冬海集團周二美股盤前股價下跌逾 12%。

截稿前，冬海集團 (SE-US) 周二盤前股價下跌 12.54%，每股暫報 40.26 美元。

東海集團第三季 (截至 9/30) 營收成長 4.9% 至 33 億美元，略高於分析師平均預估的 32 億美元，但該季淨損 1.49 億美元，表現遠輸上一季的獲利 3.22 億美元、息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 為 3530 萬美元，每股虧 0.26 美元，遠超預期的每股虧損 0.12 美元。

按業務劃分，東海集團第三季電子商務業務收入達到 24.2 億美元，超過 21.8 億美元的預期、數位娛樂營收達到 5.922 億美元，超出 5.565 億美元的預期，而數位金融服務收入總計 4.462 億美元，略低於 4.489 億美元的預期。

犧牲利潤對抗競爭對手

分析指出，冬海集團第三季的財報可能引發投資人的擔憂，即這家公司正在犧牲利潤，以抵禦字節跳動旗下抖音和阿里巴巴 (BABA-US) 旗下 Lazada，還有拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 等新興市場競爭者帶來的衝擊。

另外除了財力雄厚的競爭對手阿里巴巴與字節跳動 GoTo Group 等競爭對手也在給冬海集團施壓，其中印尼電商競爭對手 Tokopedia 的母公司 GoTo 在截至 6 月的該季勁營收幾乎翻倍成長。

冬海集團執行長李小冬 (Forrest Li) 在今年 8 月宣布加大公司對線上零售子公司蝦皮 (Shopee) 的直播和投資，好對抗上述這些吸引年輕消費者的新平台，此後該公司的股價暴跌至有紀錄以來新低。

海外市場被圍攻 但仍有一線轉機

直至最近，包括印尼在內的冬海集團最強大的市場似乎還受到抖音等新一代平台購物服務的圍攻，這些服務利用受歡迎的網紅向不斷成長的線上用戶銷售一系列商品。不過雅加達在今年 9 月迫使抖音關閉其購物服務，原因是小商家對該平台反對情緒日益強烈。

自此之後，投資人一直在找尋線索，看這一突然退出是否會重燃冬海集團的態勢，不過在這之前，該公司重現陷入虧損又引起一波擔憂。自冬海集團 2009 年上市以來已經虧損 10 多年，雪上加霜的是，市場預期東南亞網路經濟今年將創下有紀錄以來最慢增速，這是經濟低迷的結果。

另一方面，冬海集團的另一項大業務，即以 Garena 為中心的遊戲部門，由於缺乏新的大作在今年快速萎縮。但在去年意外被禁後，該公司最今在印度應用程式商店恢復其招牌遊戲《我要活下去》(Free Fire)。

分析師看法

有分析師認為，冬海集團的電子商務營收占上半年總收入的 68%，應該會從印尼監管機構關閉抖音的購物平台中受惠，而抖音在馬來西亞也面臨類似的風險。

今年第一、二季，網購商品交易總額 (GMV) 可能會下降或停滯不前，但隨著蝦皮在行銷支出重新加速的情況下從競爭對手手中奪回失去的市占，這一趨勢可能會有所改善。

不過隨拼多多 (Pinduoduo) 的海外子公司 Temu 也在進軍東南亞市場，這類投資可能會加劇，給冬海集團的淨利蒙上陰影。

但這在一定程度上被數位娛樂領域的溫和復甦所緩解——在《我要活下去》玩家忠誠度反彈的情況下，數位娛樂領域推動了上半年調整後 Ebitda 的 45%。