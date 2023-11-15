〈財報〉折扣促銷策略奏效 京東Q3營收、獲利超預期

中國第二大電商京東周三 (15 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管面對激烈的競爭環境，但大量促銷活動策略奏效，營收、獲利均優於華爾街分析師預期。亮眼佳績公布後，京東周三盤前美股 ADR 大漲逾 5%。

截稿前，京東 (JD-US)ADR 周三美股盤前上漲 5.02%，每股暫報 28.05 美元。

財報顯示，京東第三季 (截至 9/30) 營收年增 1.7% 至人民幣 2,477.07 億元 (以下單位皆同)，優於分析師平均預估的 2,466 億元。

圖：京東財報

獲利方面，京東第三季淨利 (non-GAAP) 報 106 億元，高於分析師預期的 92.44 億元；歸屬普通股股東淨利為 79 億元，去年同期為 60 億元，年增 32%；經調整後每股獲利為 6.7 元，高於去年同期的每股 6.27 元。

營收按業務劃分，該公司零售業務第三季營收報 2,120.59 億元，去年同期為 2,119.23 億元，年增速基本持平；物流業務營收年增 16.5% 至 416.36 億元，遠超去年同期的 357.71 億元，經調整後淨利達 8.4 億元，年增 89%，創自上市以來同期最高水準。

有分析指出，京東的業績仍遠不及前幾年兩位數的百分比成長，此前中國政府對從線上商務到叫車服務等互聯網領域的打擊令該行業感到寒心。

儘管京東避免了長達數年的打擊行動中最糟糕的一次，但在多年新冠肺炎限制措施摧毀了世界第二大經濟體之後，其正在努力恢復成長態勢。京東的股價今年已經下跌了 50% 以上。

另外，在消費者因經濟低迷而削減開支之際，這家總部位於北京的公司已經開始打價格戰，從阿里巴巴集團 (BABA-US) 和拼多多 (PDD-US) 等競爭對手手中奪取市占。

目前還不清楚這是否達到了預期的效果。在剛剛結束的一年一度的雙十一購物節期間，京東及其規模更大的競爭對手阿里巴巴可能僅實現個位數的百分比成長，遠遠落後字節跳動 (ByteDance) 和快手科技 (1024-HK) 等其他新興運營商。

值得注意的是，受房地產市場崩潰和年輕人失業率上升的困擾，中國的消費已經放緩。通縮壓力在 10 月份加劇，引發了人們對該國經濟成長軌跡的擔憂。

其他消息方面，京東集團公告稱公司執行長許冉將兼任京東零售執行長，立即生效。根據內部人士露露，許冉是財務出身，未來在成本管理和用戶體驗等方面可能會做得更好，京東做這個安排有可能是為了加強核心零售業務和其他版塊的協調。