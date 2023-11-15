Fed巴金：美國通膨率不會平穩降至2%

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周二 (14 日) 表示，儘管近幾個月來抑制物價壓力取得實質進展，但仍不相信通膨正朝著央行的 2% 目標明確邁進。

巴金稍早在美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 公布後於一次公開談話上表示：「我只是不相信通膨會平穩下滑至 2%。」他表示，通膨數字已經下降，但下降的大部分是在新冠疫情時期由於需求增加和供應短缺推升的商品物價消退，並指出住房和住房通膨仍高於歷史水準，服務業通膨也是如此。

巴金認為，Fed 正朝著正確的方向前進，但最近的數據顯示經濟似乎非常有彈性。他支持上次貨幣政策會議上利率不變，因為利率受限且金融環境收緊，這也與他上周的談話相呼應。

不過他說，企業在迫不得已之前是不會降低價格的，這可能需要經濟成長放緩來引導，當中確實已經看到放緩跡象。

美國勞工統計局 (BLS) 同日稍早公布數據顯示， 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，低於市場預期的 3.3%，遠低於前值的 3.7%；按月來看，10 月 CPI 成長 0%，低於市場預期的 0.1%，遠低前值的 0.4%。

扣除食品和能源成本的 10 月核心 CPI 年增 4.0%，低於市場預期與前值的 4.1%，為 2021 年 9 月以來新低。；按月來看，10 月核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3%。

由於能源價格下滑，美國 10 月通膨超預期降溫，市場對此歡欣鼓舞，認為這是 Fed 結束升息的一個強烈跡象，不過也有分析師示警，認為市場上漲可能會破壞 Fed 放緩經濟成長和降低通膨的努力。

有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 撰文表示，這份通膨報告強烈表明，Fed 在 7 月份完成這輪歷史性的升息，並可能在 12 月 12 日至 13 日的下次會議上保持利率不變。