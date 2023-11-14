IEA月報：上調今明年石油需求預期 估明年上半年小規模供應過剩

國際能源署 (IEA) 周二 (14 日) 公布最新月報，該組織上調今、明兩年全球石油需求預測，但明年需求下降幅度將大幅超過供應下降幅度，因此將出現供應過剩。

具體來看，IEA 把今年的需求增幅自先前的每日 230 萬桶上調至每日 240 萬桶，而明年需求增速從先前的每日 88 萬桶上調至每日 93 萬桶，總需求量達到每日 1.029 億桶。

IEA 表示，今年的石油需求成長主要來自以中國為首的少數非經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家。中國的石油需求在 9 月份創下新高，達到每日 1710 萬桶，為今年以來第五次創下紀錄。

該組織預估，中國今年的石油需求將達到每日 1.02 億桶，占總成長量每日 240 萬桶中的 180 萬桶。

今年全球總供應量將創新紀錄

至於供應方面，IEA 預估今年全球總供應量將每日成長 170 萬桶，達到創紀錄的每日 1.018 億桶，這在很大程度上來源於美國、巴西和圭亞那等國石油產量猛增。

根據 IEA 數據，美國的石油供應量比去年同期每日增加 120 萬桶，遠遠領先於減產的俄羅斯和沙烏地阿拉伯。美國今年的石油產量預計將達到每日 1,930 萬桶，創下全球最大產油國的新紀錄。

IEA 認為美國明年供應成長將放緩，預估僅每日增加 40 萬桶，但這仍將使美國在明年年底前接近每日 2,000 萬桶的目標。

OPEC + 削減供應 庫存大幅下降

庫存方面，IEA 報告顯示，今年三季原油庫存大幅下降 1.414 億桶，成品油庫存下降 1.127 億桶，原因是石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 國家削減供應，同時煉油廠活動增加。

然而，在今年最後三個月，IEA 需求上調幅度僅為石油輸出國組織 (OPEC) 以外國家每日 40 萬桶供應增幅的一半，由此導致的缺口降至每日不到 100 萬桶，而 OPEC 此前預測需求缺口在 400 萬桶左右。

明年將出現小規模的供應過剩

與此同時，IEA 表示，隨著全球經濟成長放緩和高利率的影響顯現，明年的需求和供應將會放緩。但在需求增長速度大幅放緩 60% 的情況下，全球石油市場將在明年上半年重新陷入供應過剩狀態。

根據該組織的預測，名年全球石油需求為每日 1.029 億桶，供應量為每日 1.034 億桶，這意味著將出現小規模的供應過剩。IEA 指出，儘管中東地區存在衝突，但與一個月前相比，對供應的擔憂有所緩解。

地緣政治風險加劇影響油市展望

另外 IEA 還表示，由於市場仍不穩定，尤其是在地緣政治風險加劇的情況下，儘管預估明年市場將出現小幅供應過剩，但這種情況可能會迅速改變：「目前，隨著北半球冬季到來，需求仍超過可用供應，市場平衡仍將容易受到經濟和地緣政治風險加劇以及未來進一步波動的影響。」

沙烏地阿拉伯已經將其日產量削減幅度擴大了 100 萬桶，一些分析師預測，它將在明年繼續限制產量，可能會在 11 月 26 日 OPEC + 聯盟會議上宣布此舉。OPEC 最近在其月報中將近期原油價格下跌歸咎於投機者的「伎倆」。