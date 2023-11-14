〈美股早盤〉美國通膨降溫 Fed有望結束升息周期 主要指數開高

美股主要指數周二 (14 日) 開高，此前美國公布的最新數據顯示通膨降溫，強化了利率已觸頂、聯準會 (Fed) 明年有放鬆貨幣政策空間的觀點。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.4%、美元指數也跌至 104.765。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 360 點或逾 1%，那斯達克綜合指數漲近 270 點或近 2%，標普 500 指數漲近 1.5%，費城半導體指數跌逾 2.7%。

美國勞工統計局 (BLS) 周二公布的數據顯示，剔除食品和能源成本的核心消費者物價指數 (CPI) 較 9 月份上升 0.2%。經濟學家認為，核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。

Renaissance Macro Research 經濟學主管 Neil Dutta 表示：「在美國經濟保持堅挺的情況下，通膨數據是股市的『軟著陸天堂』。」

在嘉信理財英國公司分析師 Richard Flynn 認為，CPI 數據使得軟著陸的可能性越來越大，Fed 正在緩慢接近 2% 的通脹目標。他指出，通膨率的下降表明，最近的貨幣政策正在發揮作用。這一好消息加大了央行官員在本輪周期中不會進一步升息的可能性。

Sit Fixed Income Advisors 分析師 Bryce Doty 認為，美債殖利率大幅下降，因為最後一批不相信 Fed 已經結束的投資者可能「認輸了」。他指出，Fed 的下一步行動更有可能是明年夏天降息，而不是再次升息。

高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 分析師 Lindsay Rosner 指出，最新 CPI 報告應該會鞏固 Fed 將在 12 月維持利率不變的押注。

交易商還將全天留意 Fed 官員的談話，以瞭解他們對 Fed 下一步舉措的看法，尤其是對明年降息展望的觀點。

截至台北時間周二（14 日）21 時許：

焦點個股：

冬海集團 (SE-US) 早盤下跌 10.65%，至每股 41.13 美元

蝦皮母公司冬海集團周二美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受到消費低迷以及來自同業阿里巴巴、抖音 (TikTok) 在市場競爭加劇影響，儘管該季營收僅仍略高於市場預期，但再次出現虧損。消息傳出後，冬海集團周二美股盤前股價下跌逾 12%。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.43%，至每股 207.46 美元

伊索比亞航空周二宣布訂購波音 737-8 MAX 窄體噴射機，距 2019 年 MAX 飛機致命墜機事故導致全球機隊停飛已近 5 年。該航空公司將在未來幾個月內宣布訂購廣體飛機，可能是波音 777X 或空中巴士 A350，但拒絕透露將訂購多少架廣體飛機。

家得寶 (HD-US) 早盤上漲 4.97%，至每股 302.38 美元

家得寶 (Home Depot) 上季銷售額較去年同期下降 3%，但超出華爾街預期，因為客戶減少了一般項目和房屋維修。該零售商縮小全年展望，對未來幾個月景氣持保守態度。該公司表示，目前預計銷售額將較上年下降 3% 至 4%，而先前的預期為下降 2% 至 5%。家得寶預計每股獲利將下滑 9% 至 11%，而先前的財測為下降 7% 至 13%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.7%

美國 10 月 CPI 月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 4.0%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 10 月實質個人收入月增率報 - 0.1%，修正後前值 - 0.1%

華爾街分析：

美銀對基金經理的最新調查顯示，投資者堅信利率將在 2024 年下調，從而成為自全球金融危機以來最看好債券的投資者。調查顯示，投資者正在拋售現金，以持有 2009 年以來最大的債券加碼部位。

美銀分析師 Michael Hartnett 表示，重大變化不是宏觀前景，而是對通膨和殖利率將在 2024 年走低的預期。