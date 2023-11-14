Fed二把手傑佛森：通膨不確定性需採取更有力應對措施

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周二 (14 日) 在瑞士蘇黎世的研究會議上表示，在高通膨可能持續多久的情況下，決策者可能需要採取更有力的行動來穩定通膨預期。

儘管他在談話中沒有描述自己對經濟展望或具體的政策路徑偏好，但他確實指出，在 2019 新冠疫情大流行期間，從許多指標來看，經濟不確定性急劇上升，尤其是通膨不確定性仍然異常高。

傑佛森強調，央行官員在制定政策時必須考慮到不確定性，經濟文獻提出了兩種截然不同的方法——一種建議在面對不確定性時採取漸進主義，另一種則呼籲採取比通常更強有力的貨幣政策。

他說：「央行官員長期關注的一個問題是通膨的持續性，文獻中概述的兩種方法往往會導致比確定性等效情況更強有力的政策，以防止通膨力量嵌入通膨預期的可能性。」

Fed 採取了積極措施應對高通膨，在 18 個月的時間裡將政策利率提高 5.25 個百分點，至目前的 5.25%-5.50% 區間，這一區間是在 7 月份達到的。而通膨率已經從 2022 年夏天的 40 年高點回落，按照 Fed 偏好的衡量標準，目前在 3.4% 左右。

與此同時，紐約聯準銀行昨日公布一項調查顯示，10 月通膨預期有所減弱。Fed 主席鮑爾曾表示，如果央行的 2% 通膨目標進展停滯不前，可能會進一步收緊貨幣政策。