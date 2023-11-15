更多民主黨人支持強生計畫 美國政府11/18關門風險下降

隨著美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 的臨時撥款計畫獲得更多民主黨人的支持，11 月 18 日美國政府關門的可能性有所降低。

領導眾議院最大民主黨團的眾議員賈亞帕爾 (Pramila Jayapal) 周二 (14 日) 表示，共和黨議長的計畫對民主黨來說是「一個非常大的勝利」。參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，他對短期融資提案感到振奮但仍持謹慎態度

，並希望眾議院能夠通過該提案。

強生向媒體透露，他相信眾議院會通過這項法案。眾議院計劃美國時間周二下午就臨時撥款計畫進行快速投票，投票需要三分之二多數通過，這一門檻需要得到大量民主黨議員的支持。

舒默說，他和共和黨參議員麥康奈 (Mitch McConnell) 將在參議院「找出最快完成這項工作的最佳方式」。參議院領導人需要所有參議員的合作，克服程序上的障礙，在本周五 (17 日) 的最後期限前完成這項工作，以避免聯邦資金的中斷。

強硬的保守派明確表示，他們將投票反對這項措施，因為強生沒有滿足他們立即大幅削減開支或修改移民法的要求。

民主黨人對此表示不滿，因為該法案不包括對以色列或烏克蘭的緊急援助，並威脅到明年政府將分兩步關門。但民主黨領導人暗示，他們無論如何都會默許，因為臨時計畫將政府資金維持在當前水準。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 表示，民主黨領導人仍在「評估」臨時撥款計畫，他希望在投票前與強生「再進行一兩次對話」。

詹森的法案將為政府的一些部門提供資金到 1 月 19 日，為其他部門提供資金到 2 月 2 日，從而有可能在土撥鼠日 (2 月 2 日) 再次關閉政府。