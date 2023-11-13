OPEC月報：疲軟情緒被誇大 上調今年石油需求預期

石油輸出國組織 (OPEC) 周一 (13 日) 上調對今年全球石油需求預期，同時也把明年石油需求預期維持在相對較高的預測。該組織認為，表示疲軟的情緒被誇大，經濟比最初表現更具彈性，而且 OPEC 自身產量也在攀升。

根據 OPEC 周一公布的最新月報，該組織將其對今年全球石油需求成長預測上調至每日 246 萬桶，比上次月報的預測多出每日 2 萬桶。至於明年，OPEC 預估將每日增加 225 萬桶，與上個月持平，仍在相對高的水準。

OPEC 在報告中表示：「全球石油市場基本面依然強勁，圍繞在需求的負面情緒被誇大了。最近的數據證實強勁的全球主要成長趨勢和健康的油市基本面。」

OPEC 認為，美、中兩國經濟成長強於預期，是石油市場更加樂觀的主要原因。該組織把今年美國經濟成長預期從 2% 上調至 2.3%、明年經濟成長預期從 0.7% 上調至 0.9%。而中國的需求健康，原油進口量比 9 月份每日高出 24 萬桶。

這是 OPEC 和石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在 11 月 26 日召開制定政策會議前的最後一份月報。該組織自去年底來一直減產以支撐市場油價，其最新協議要求在明年全年限制產量。

最新月報顯示，儘管 OPEC 承諾減產，但受到伊朗、安哥拉和奈及利亞產量增加的推動，該組織在 10 月份的石油產量仍有所上升。

根據數據，OPEC 自身的供應量在 10 月增加至每日 2,790 萬桶，比 9 月的產量每日高出 8 萬桶，而 9 月的日產量從先前的 2,775 萬桶上調至 2,782 萬桶。不過該組織也說，倘若 10 月份的產量持續到 12 月，則第四季的單季缺口將達到 300 萬桶。

另一方面，由於美國的制裁，伊朗不受 OPEC 減產限制，該國在今年一直提高產量，有分析人士指出，這一趨勢似乎是伊朗成功逃避至財和美國在執行至財方面的自由裁量權的結果。

不過在關於石油市場潛在的優勢專題文章中，OPEC 注意到奈及利亞的石油產量以及受產量限制的 11 個成員國石油產量仍低於其目標產量。

另一方面，OPEC 還指出，原油現貨市場走強是油市健康的進一步跡象。OPEC 表示，10 月份幾乎所有地區的原油價差的很強勁，反映縣貨源油市場的強勁走勢，而 11 月初這種情況仍在持續。