高盛看好2024年全球經濟優於預期 美國GDP可達2.1%

高盛在本周的報告中預測，在營收成長強勁以及認定升息最糟糕時期已經過去的信心推動下，2024 年全球經濟將超乎預期。

高盛預估明年世界經濟年均成長 2.6%，而美國也會表現超過主要的已開發國家，全年 GDP 來到 2.1%。

高盛分析師 David Mericle 及其團隊相信，今年到目前為止，美國經濟已經擺脫了衰退的擔憂，並「在軟著陸方面取得了實質性進展」。

高盛預計，美國未來 12 個月出現經濟衰退的機率，是「歷史平均」的 12%，這遠低於 48% 的市場主流預估。

此外，高盛認為，貨幣和財政緊縮政策帶來的主要打擊已經過去，通膨也已具備重回目標水準的條件。他們在報告中表示：「對抗通膨最困難的部分現在已經過去了。」

此前，為了遏制不斷上升的通膨，美國聯準會於 2022 年 3 月開始了激進的升息行動，而根據聯準會主席鮑爾的說法，他「不相信」聯準會在應對通膨方面的措施已經足夠，並暗示可能有必要升息。

高盛預計，一旦關鍵通膨指標跌破 2.5%，聯準會將在 2024 年第四季首次降息。

此後，高盛估每季降息 25 個基點，直到 2026 年第二季，屆時聯邦基金利率將達到 3.5-3.75%，「比上一個周期更高的均衡利率」。

高盛經濟學家預測，今年通膨下降的趨勢將持續到 2024 年，除日本以外 G10 國家的核心通膨，增幅預計將從目前的 3% 降至平均 2-2.5%。

高盛相信，除非經濟成長弱於預期，已開發市場的政策制定者不太可能在 2024 年下半年之前降息。