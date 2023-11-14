紐約Fed調查：10月消費者通膨預期下滑 個人財務展望好壞參半

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (13 日) 公布調查顯示，美國 10 月消費者對短期通膨預期略有下滑，對自己的財務狀況看法好壞參半。

具體來看，10 月消費者對一年通膨預期中值自 9 月的 3.7% 略為下降至 3.6%、對未來三年的通膨預期仍穩定在 3%、對未來五年的通膨預期則從 2.8% 降至 2.7%。

紐約聯準銀行的通膨預期數據相對穩定，與密西根大學的消費者信心調查結果成鮮明對比。密大上周五公布初步調查顯示，11 月消費者對一年通膨預期從 10 月的 4.2% 升至 4.4%、對未來五年通膨預期自 10 月的 3% 生至 3.2%。

美國聯準會 (Fed) 密切留意通膨預期數據，因為官員們認為，物價壓力的預期路徑對目前通膨水準有很大影響。在過去的一年半時間內，Fed 一直在激進提高利率試圖替通膨降溫，而由於通膨壓力減弱，Fed 在本月初維持利率不變，但倘若通膨沒有進一步回落至 2%，未來可能會採取更多行動。

Fed 主席鮑爾曾在最近一次利率政策會議後的記者會上表示通膨預期穩定，處在良好狀態。然而他在上周的談話中承認通膨給央行帶來一些打擊，並重申若有必要會再次升息。

報告還顯示，消費者對授信和找工作的能力看法不一。較小比例的受訪者表示，與一年前相比，現在授信更具挑戰，不過更大比例的人認為，預估一年內信貸環境會收緊。

就業市場方面，受訪者認為明年失去工作的機率上升 0.3 個百分點，達到 12.7%，失業後找到工作的機率從 56.5% 小幅升至 56.6%。另外，10 月分支出穩定預期增速穩定在 5.3%，遠低於一年前 7% 的水準，而 10 月家庭收入增幅為 3.1%，高於 9 月的 3%。

接下來，重磅的 10 月消費者物價指數 (CPI) 將於周二 (14 日) 公布，可能會對 Fed 今年最後一場貨幣政策會議有所影響，該會議定於 12 月 12 日至 13 日召開。

由於汽油價格回落，預料 10 月 CPI 年、月增速將放緩，但剔除能源與食品物價後，核心指標可能維持在遠高 Fed 目標水準之上。