華為10月手機銷量勁增逾8成 帶動中國市場復甦

研究公司 Counterpoint 周二 (14 日) 公布數據顯示，華為智慧型手機在 10 月的銷售強勁成長 83%，推動中國當月手機總出貨量成長 11%，透露中國低迷的手機市場出現復甦跡象。

Counterpoint 的數據還顯示，小米集團 (1810.HK) 10 月份的智慧手機銷量也成長了 33%。不過該數據並未提供蘋果 (AAPL-US) 在這一時期的具體業績。

華為在今年 8 月推出 Mate 60 智慧手機系列，採用了分析師所說的自主研發的先進晶片，一些分析師認為這是對美國制裁的回應，美國制裁旨在停止向中國出口部分晶片。

Counterpoint 中國分析師 Archie Zhang 表示，10 月份的明顯亮點是華為，憑藉其 Mate 60 系列設備實現了轉機，其手機在中國的成長一直很強勁。

該名分析師還說：「需求繼續保持在兩位數的高位，我們也看到了光環效應，該供應商的其他型號表現良好。」

然而 Counterpoint 指出，華為可能仍會遇到瓶頸，因為可能仍會遇到某些生產問題。

Counterpoint 資深分析師 Ivan Lam 表示：「華為擴大規模達到這種新常態的能力，將不僅是其自身成長的一個主要決定因素，也是更廣泛市場的一個主要決定因素。」

Counterpoint 的數據顯示，中國智慧手機市場的銷量已經連續幾個季下滑，截至 6 月份的一個季下降了 3%。

不過分析師預估可能會出現反彈，研究公司 IDC 預計，在出貨量連續 10 季下滑後，第四季的銷量將出現年成長。