輝瑞停止英國部分業務 裁員500人

英國媒體《天空新聞》(Sky News) 周二 (14 日) 報導，製藥巨擘輝瑞將在英國肯特郡桑威治 (Sandwich) 工廠裁員 500 人，作為削減成本努力的一部份，因為其新冠疫苗與治療藥物銷售不佳。

根據報導，輝瑞裁撤的 500 人是其英國藥廠小分子製藥 (PSSM) 全體部門員工，其中一名該部門員工表示，被資遣的員工已在周二上午收到通知，裁員磋商將在未來 45 天內進行。報導還指出，這些員工會繼續工作到明年 1 月才會收到離職通知。

據了解，在 500 名失業人員中大多數是科學家職位，但隨著 PSSM 部門生產用於臨床試驗的藥物並幫助擴大新藥的生產規模，行政職位也隨之消失。該部門的工作將分散至印度或美國等其他 PSSM 部門。

輝瑞向天空新聞表示，桑威治的藥廠既沒有開發疫苗，也沒有開發 Paxlovid 等新冠病毒藥物，主要是生產藥片和一些靜脈注射藥物。

該廠大多數員工收到此消息時都大感震驚，雖然預料到會裁員，但僅預估 20% 至 30% 的裁員幅度而已，而非整個桑威治 PSSM 部門。

輝瑞發言人表示，公司全球業務在各領域上都在進行變革，也提高營運效率和效果。這些變化將在滾動式的基礎上實施並將因地區而異。

輝瑞在全球擁有約 8.3 萬名員工，該公司尚未透露有多少工作崗位將受到成本削減計畫的影響。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 周二盤中股價上漲 2.31%，每股暫報 29.65 美元。