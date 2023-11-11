〈貴金屬盤後〉鮑爾鷹派談話發酵 金價下挫逾1%、周線收黑

黃金期貨周五 (10 日) 下挫逾 1%，主因是避險需求減弱，且聯準會 (Fed) 主席鮑爾前一日的鷹派談話發酵，本周周線也收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 1.6%，報每盎司 1937.70 美元，是 9 月底以來最重單日跌幅，本周則是過去五周以來的首次下跌。

黃金現貨價下跌 1.1%，報每盎司 1936.09 美元，本周共下跌 2.8%，是六周以來最差表現。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「鷹派的鮑爾是黃金本周疲弱的主因。過去幾周以來，金價也因為投資人風險胃納好轉而走軟。」

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「黃金的順風消失了」，原本靠市場對利率即將觸頂的預期提供支撐，現在在 Fed 陰影下似乎不再重要。

在中東衝突之下，金價上周曾登上每盎司 2000 美元，但迄今一路下跌約 70 美元。

包括鮑爾在內的 Fed 官員周四表示，他們仍不確定利率是否已經高到足以終結抗通膨的戰役。美元指數和 10 年期美債殖利率雙雙交出周線上漲的佳績，並削弱黃金這種不孳息資產的魅力。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「黃金短期內將持續走低，除非我們看到地緣政治事件升級、美國經濟數據疲軟，或 Fed 暗示已經完成升息。」

印度的實體黃金需求，隨著重要節慶到來有望獲得提振，但根據報導，由於價格較高，今年買氣略比去年差。

鈀金、白金雙雙下挫。這兩種金屬都用在汽車觸媒轉換器中，幫助減少引擎廢氣排放量。由於電動車快速普及，且車商紛紛選用較便宜的白金，鈀金近來跌幅尤其劇烈。