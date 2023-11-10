美政府又臨關門危機 高盛：繼續延期可能性高但關門風險增加

美國國會議員不到兩個月前在最後關頭通過為期 45 天臨時預算，避免美國聯邦政府關門。如今，美國政府再次瀕臨「關門」危機，本周四美國政府開始為關門做準備，目前資金只能維持不到 8 天 (當地時間 11 月 17 日)。

華爾街投行高盛在最新的報告中指出，最有可能情況是繼續延期，儘管不太可能發生停擺，但 11 月政府關門的風險正在上升。目前兩個主要問題是：下一次延期將持續多久？有什麼附加條件？

該行認為，解決方案是延期到今年 12 月中旬或明年 1 月中旬，且後者的可能性更大，以及替以色列提供資金援助是最有可能的附加政策。

高盛指出，風險在於下一次延期後關門的可能性會更高，如果國會繼續通過臨時延期來避免停擺，那麼最終結果將是明年 5 月支出削減自動生效，將導致財政開支下降約 1200 億美元。

美國政府關門的三種選擇

迄今為止兩黨進展甚微，由於看不到解決方案，而且時間也在迅速縮短，這一僵局加大了美國政府下周陷入停頓的可能性。11 月 5 日，新當選的眾議院議長強生 (Mike Johnson) 表示，國會整個周末都在研究一項權宜之計，在 11 月 17 日這一最後期限之前，國會可能無法完成所有撥款法案。

高盛指出，美國政府目前的選擇有三種：

1、延長至明年 1 月中旬：眾議院共和黨人希望有更多時間就全年支出法案達成協議，強生曾提到延期至 1 月中旬（可能是 1 月 19 日）。如果眾議院共和黨人能設法通過一份不包括其他項目的「持續決議」，則 1 月中旬的最後期限似乎更有可能。

2、延期至 12 月中 / 下旬： 參議院民主黨人似乎傾向於延期至 12 月中 / 下旬，以便為在聖誕假期前為達成廣泛的支出協定製造壓力。如果眾議院不能通過 “持續決議”，參議院更有可能延長至 12 月。

3、「階梯」方案：即在 12 月，眾議院和參議院將就 2024 年的部分撥款法案達成一致，在 1 月中旬，達成剩餘的方面達成協議。

高盛認為，目前看來最有可能的是延長至明年 1 月中旬，可能還包括對以色列的軍事援助，而「階梯」方案並未獲得太多支持似乎不太可能，因為參議院民主黨人不太可能同意將國防和非國防撥款分開。

此外，在下一次「持續決議」中需要重點留意，對烏克蘭和以色列資金援助、建立財政委員會以及移民政策改革的討論。

削減財政開支的可能性上升

高盛指出，雖然其不認為在 11 月 17 日撥款到期後會出現停擺，在以下兩種情況下，關門的可能性會上升。

1、眾議院共和黨人可能無法在截止日期前通過任何「持續決議」，這很可能導致參議院通過自己的決議延長至 12 月，而這時眾議院的保守派議員很可能會反對，兩黨陷入僵局。

2、參議院民主黨人堅持對烏克蘭提供軍事支援。在最近的蓋洛普民意調查中，41% 的美國人認為美國做得「太多」從 6 月的 29% 上升到了現在的 41%。

高盛進一步指出，眾議院共和黨人提議的開支比參議院少 1,200 億美元 (占 GDP 的 0.4%)，政府在短期延期下運作的時間越長、國會就全年支出法案達成協議的可能性就越小，那麼最終結果將是明年 5 月支出削減自動生效，這一削減將於 2024 年 5 月實施，削減將集中在該財政年度的下半年。