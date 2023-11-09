花旗和高盛重新加入Investcorp 4.51億美元IPO承銷

花旗集團 (C-US) 和高盛集團 (GS-US) 已恢復 Investcorp Capital Plc 在阿布達比 4.51 億美元的首次公開募股 (IPO)，在投資人強勁需求下，該公司的 IPO 規模擴大了 12%。

根據周四 (9 日) 發表的聲明，這兩家華爾街投行目前擔任聯合全球協調人和帳簿管理人。這次 IPO 發行數量從 6.43 億股增至 7.2 億股，發行價格可能為 2.30 迪拉姆，為發行範圍的最高價。

花旗集團和高盛因之前無法獲得其價格穩定機制的內部批准，一開始放棄 IPO 承銷，而阿拉伯聯合大公國的上市此前從未嘗試過這種機制。

該公司表示，由於國際和地區機構投資者的強勁需求，IPO 規模增加。Investcorp 目前將出售 3.985 億股，而 Investcorp Capital 的發行股數保持在 3.215 億股不變。價格範圍周三 (8 日) 調高至 2.22 迪拉姆至 2.30 迪拉姆。

Investcorp Capital 是中東最大的另類資產管理公司 Investcorp Holdings 設立的投資工具，投資於北美、歐洲、中東和亞洲的私募股權、房地產、信貸和普通合夥人職位。