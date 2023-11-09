歐盟稅收官司風波未平 蘋果面臨140億美元天價補稅單

歐盟最高法院一名顧問周四 (9 日) 表示，先前蘋果 (AAPL-US) 獲勝的愛爾蘭稅收上訴案應重新審查，因為其中充滿法律上的錯誤。這就意味著蘋果可能不得不要被迫支付 130 億歐元 (約 140 億美元) 的補税單。

歐盟最高法院總檢察長 Giovanni Pitruzzella 周四在一份諮詢意見中表示，蘋果在歐盟下級法院的勝訴案應重新審查，因為當中充滿法律錯誤。Pitruzzella 說：「有鑑於歐盟普通法院 (General Court) 所犯的法律錯誤，損害了其評估，因此此蘋果的上訴應該徹底駁回。」

有分析指出，歐盟最高法院將在未來幾個月內就這項具有里程碑意義的國家補貼爭端發布具有約束力的裁決，並在大多數案件中遵循此類建議。

對於上述報導，蘋果同日回應 Pitruzzella 的調查結果說，下級法院非常清楚表明，蘋果既沒有獲得特別的優勢、也沒有獲得國家補貼，因此會捍衛先前判決結果。歐盟執委會對此則拒絕置評。

據了解，蘋果曾在 2016 年 8 月遭歐盟執委會裁定其在愛爾蘭享受非法補貼，享受退稅額高達 130 億歐元 (約合 147 億美元)，故蘋果補還該稅款予愛爾蘭政府並調整商業模式。

雖然蘋果早在 2018 年 9 月就將全部稅款補回，存入愛爾蘭政府設立的一個代管帳戶中，但蘋果和愛爾蘭政府仍對歐盟的裁定不滿，其中愛爾蘭政府多次強調並未給予蘋果任何的特別優惠待遇。

隨後蘋果對歐盟執委會的裁定提起上訴，最終歐盟第二高等法院於 2020 年 7 月宣布蘋果勝訴，免繳這筆 140 億美元的天價補稅單。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周四盤前股價下跌 0.38%，每股暫報 182.20 美元。