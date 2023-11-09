〈陸港盤後〉中國10月再陷通縮 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（9 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.03%，中國 10 月消費者物價指數（CPI）下降 0.2%，再度陷入通貨緊縮，凸顯中國以內需提振經濟成長面臨挑戰。

滬指周玉收盤漲 0.03% 報 3,053.28 點，深成指跌 0.2% 報 10,032.09 點，創業板指跌 0.23% 報 2,018.38 點；兩市成交額合計人民幣 9,625 億元，「北向資金」淨流出 0.63 億元。

電力、銀行、鋼鐵等類股上揚，媒體、醫藥、汽車、半導體、保險、釀酒等族群下跌。

香港恒生指數周四收盤跌 0.33%，報 17,511.29 點，恒生科技指數漲 0.08%，報 4,024.24 點。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，10 月 CPI 與去年同期相比降 0.2%，9 月零成長。10 月生產者物價指數（PPI）下滑 2.6%，降幅大於 9 月的 2.5%，並且是連續第 13 個月下降。

《彭博》指出，今年來消費者物價一直處於疲軟狀態。7 月 CPI 陷入通貨緊縮，而且一直在負成長邊緣徘徊。中國人民銀行（央行）曾在 8 月表示，物價將從夏季困難時期回升，但最新數據顯示，央行的評估似乎過於樂觀。

今年來中國通膨偏低的因素，包括房地產市場低迷、消費者信心低落等國內因素，以及全球大宗商品價格下跌、中國製產品需求疲弱等國際因素。

《彭博》的調查結果顯示，經濟學家預估中國今年 CPI 將上升 0.5%，而官方提出的目標是約 3%。 仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，在需求疲弱的情況下，通縮仍是中國決策官員面臨的挑戰。中國政府需要採取適當政策組合與更多支持措施，防止經濟下行。

民生銀行首席經濟學家溫彬則表示，10 月 CPI 是第二個月下降，整體物價尚未遠離「類通縮」，代表內需回升速度依然緩慢。

