IMF：歐洲央行不應過早降息 以持續打擊通膨

國際貨幣基金 (IMF) 周三表示，歐元區工資快速增長，可能使通膨在更長時間內居高不下，歐洲央行 (ECB) 應在明年將利率維持在 4.0% 或接近 4.0%，以降低通膨。

歐洲央行上個月打破了連續 10 次升息的局面，這令市場預期其下一步行動將是降息，最快可能在明年 4 月份。市場猜測，到明年年底，利率將下調 90 個基點。

IMF 歐洲部負責人 Alfred Kammer 反駁了提前降息的想法，認為歐洲央行的存款利率應在明年全年，保持在接近創紀錄的 4% 的水位。

Kammer 警告歐洲央行不要過早降息，因為這將導致日後採取代價更高的政策緊縮。

他表示，歐洲貨幣政策緊縮適度，2024 年需要維持這種政策。無論出於何種目的，利率在整個 2024 年都應保持或接近這一水準。他說：「太緊比太鬆成本更低，我們希望能避免過早慶祝。」

IMF 警告說，雖然 IMF 預計物價成長將在 2025 年回到目標，但勞動力市場異常緊張，可能會將這一日期推遲到 2026 年。

歐洲失業率已經處於歷史最低水準，勞動力市場上剩餘的任何閒置，都可能比目前計算的要少，這將推高薪資通膨，進而影響消費者物價。

IMF 表示，實際薪資也有一段路要走，以趕上通貨膨脹，這也可能使價格壓力持續下去。

Kammer 補充說，加薩衝突推高了全球能源成本，這給價格帶來了進一步上行風險。

貨幣市場未針對 IMF 說法做出激烈反應，歐元兌美元日內下跌 0.12%，至 1.0685。