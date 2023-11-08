小米14賣爆了 一周銷量破百萬！線下幾乎全系缺貨

前有華為 Mate 60 系列「一機難求」，後有小米 (01810-HK) 14 系列銷量一周破百萬，中國國產手機正在高階市場攻城略地。

據《證券時報》報導，小米集團創始人雷軍周二（7 日）在微博回應網友評論時表示：「銷量確實過了百萬台，但缺貨還是嚴重，我們正拚命催單，請大家耐心等等。」

深圳市卓悅中心小米之家店員說：「現在店裡只有小米 14 基礎款 256GB 版本的有貨，而且只有粉色和綠色的，其他的都沒有貨了。」

「我們店裡已經補貨了兩次，大概一周補貨一次，不過下一次補貨的具體時間還不能確定，目前小米 14 系列確實賣得很好。」上述店員表示。

除了線下門市銷售的機型，小米 14Pro 還有一款鈦金屬特別版，售價人民幣 6,499 元。小米之家店員指出：「鈦金屬特別版只在線上有賣，線下門市是沒有的。」

在新浪微博上，也有網友表示：「等鈦金屬，雷總趕緊去擰螺絲，等不及了。」而雷軍回覆該網友捂臉笑哭的表情包。

10 月 26 日晚，雷軍在 2023 年小米新品發表會上正式公布了首次搭載高通驍龍 8 Gen3 處理器、小米全新作業系統澎湃 OS 的小米 14 系列智慧手機。

10 月 31 日晚，小米 14 系列開賣，開售五分鐘的銷量，已經達到了小米 13 系列的六倍。小米手機官方微博消息顯示，小米 14 系列首銷四小時（10 月 31 日 20 時 - 24 時），就打破天貓、京東、抖音、快手四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄，全渠道累計支付金額突破人民幣 100 億元。

小米發表小米 14 系列以來，其股價從 10 月 26 日收盤的 13.36 港元，一路漲至 11 月 7 日收盤的 15.82 港元 / 股，累計大漲 18.4%。