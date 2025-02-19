羅福莉凌晨回應：我不是天才少女 捧得多高摔得多重

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-19 11:03

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從去年 12 月到現在，前 DeepSeek 員工、被中國媒體稱為「AI 天才少女」的羅福莉，多次登上熱搜，「雷軍千萬年薪挖掘天才 AI 少女」等話題引起熱議。

據《快科技》報導，羅福莉周三（19 日）凌晨在朋友圈發聲，表示她不是什麼天才少女，捧得多高、摔得多重，只想安安靜靜做難而正確的事情。

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羅福莉說：「如果我是一個技術圈內的不認識羅福莉的人，看到那些充滿一堆事實性錯誤的、low 到爆的 AI 風自媒體文章，也會默默給那些買熱搜的評論點個讚。」

「為了流量、為了消費的自媒體們請收手吧，不要再無差別打擾我家人、朋友、同學乃至初高中班主任了，只想安安靜靜做難而正確的事情，僅此而已！」羅福莉說。

去年 12 月有消息稱，小米 (01810-HK) 執行長雷軍開出人民幣千萬年薪，希望將羅福莉招至麾下，帶領團隊從事人工智慧（AI）大模型研究。

據《紅星新聞》報導，羅福莉在宜賓的一名親屬 16 日表示，羅福莉已到新崗位上班。「她老公在春節期間忙著開發一個新產品，所以他們春節都沒回家。」該親屬還說，羅福莉老公的研究方向與她是同一個領域，只是細分項目不一樣。

羅福莉的高中班主任李波也表示，這段時間都聯繫不上羅福莉，推測她最近「應該挺忙的」。

羅福莉高中就讀宜賓市第一中學校「清北班」。李波曾表示，當年羅福莉的努力和專注是出了名的，「她特別刻苦，目標明確。」2013 年，羅福莉考上北京師範大學，後保研北大。