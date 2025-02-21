有望成陸新首富！小米今早盤飆5%市值再攀高 雷軍身家近一年暴增超過2千億

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 11:30

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小米股價 (01810-HK) 持續強勢表現，今 (21) 日在港股開高走高，早盤強漲逾 5% 突破 50 港元大關，一度漲高至 51.65 港元，市值也達到 1.29 兆港元，而小米股價持續走漲，也讓創辦人雷軍身價水漲船高，有望成為中國新首富。

近一年，隨著小米汽車發佈以後，小米股價暴漲 3 倍，雷軍身家暴漲 2000 億。截至周三 (19 日)，小米市值高達 1.24 兆港元，在港股成為騰訊、阿里之後的第三大市值股，也是第三家市值破兆上市企業。

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憑藉兆元市值的小米，雷軍身家遠遠超過王興和劉強東，已經成為北京上市公司首富。值得注意的是，身家暴漲 2000 億，雷軍的財富跟首富鍾睒睒已經是伯仲之間，或是可能已經超過。

根據專家估算，農夫山泉 (09633-HK) 市值 3913 億港元，鍾睒睒持股 83.98%，鍾睒睒持股市值 3286 億港元 (約人民幣 3078 億元)，加上萬泰生物市值 881 億，鍾睒睒持股 73.49%，鍾睒睒持股市值 647 億，鍾在農夫山泉和天泰生物的持股市值 3725 億。

小米市值 1.24 兆港幣，雷軍持股 24.2%，持股市值 3000 億港幣 (約人民幣 2810 億元)。2021 年，雷軍向雷軍基金會和小米基金會轉讓 6 億股小米股票。如果股票還在，雷軍在小米的持股市值已經超過鍾睒睒在農夫山泉的市值。

此外，金山辦公市值 1688 億，雷軍持股 13.85%，持股市值 233 億，雷軍在小米和金山辦公的持股市值，合計 3043 億元，已經超過 3 千億。

雷軍還有一塊核心資產，那就是順為資本。順為資本投資過非常多的獨角獸，其中就有新勢力的蔚來和小鵬、科創板的九號和石頭科技等、還有杭州六小龍的群核和宇樹，持股還比較高。

最重要的是，順為參與了字元跳動的天使投資，持股不少，這一資產應該是幾百億級別的。

雷軍還控制金山軟體 23.01% 股權，金山雲 12.25% 股權。

YY(歡聚時代) 上市時，雷軍持股 23.8%，跟創辦人李學凌並列最大股東，YY 巔峰時市值近百億美元，雷軍一路減持到目前持股 7.8%，在 YY 上獲利至少數十億。

雷軍也是 UC 的天使投資人，在 UC 上的獲利，也是幾十億級別。另外，幾億級別的上市公司收益更比比皆是。