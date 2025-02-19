一文掌握！中國民企座談會六位代表發言摘錄

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 11:44

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備受矚目的民營企業座談會周一（17 日）在北京登場，以下是六位與會代表的發言摘錄。

華為創始⼈任正⾮：

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1. 科技產業現狀與挑戰

任正⾮指出，儘管中國在智慧駕駛、半導體等領域取得了顯著進展，但仍需警惕「表⾯的繁榮掩蓋內功不⾜」的問題。他呼籲⺠營企業加強核⼼技術研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。

2. ⺠企責任與使命

任正⾮強調，未來 5 年是中國科技產業的⽣死窗⼝期，⺠營企業必須成為全球技術規則的制定者。這不僅是對企業⾃身發展的要求，更是對國家科技實⼒的重要貢獻。

3. 華為「備胎計畫 2.0」

他說，華為已啟動「備胎計畫 2.0」，聯合中國 2,000 家企業重構半導體、⼯業軟體等關鍵領域的⽣態系統，⽬標是在 2028 年實現全產業鏈⾃主化率超過 70%。

4. 「黑土地」論

任正⾮提出，華為將不再追求全球化，⽽是轉向「黑土地」模式。這意味著華為在任何國家的投資，都必須帶動當地就業和技術升級，通過建立利益共同體抵禦政治⻛險。

5. ⼈⼯智慧的未來發展

他指出，⼈⼯智慧是未來發展的重要⽅向，企業應積極布局，加強基礎研究與⼈才培養，以增強中國在全球⼈⼯智慧領域的競爭⼒。

6. ⼈才重要性

任正⾮強調，⼈才是企業最寶貴的資源，「什麼都沒有了，只要我的⼈還在，我就還能重新重振雄風」。他呼籲企業要重視⼈才培養與引進，依靠全球創新來推動企業發展。

⽐亞迪董事⻓王傳福：

1. 科技創新與產業升級

王傳福強調了科技創新在企業發展中的核⼼地位，認為⺠營企業應加⼤研發投⼊，推動產業升級，特別是在新能源和電動車領域。他指出，⽐亞迪在電池技術和電動車製造⽅⾯已經取得了顯著進展，並將繼續致⼒於技術創新，提升產品的市場競爭⼒。

2. 綠⾊發展與可持續發展

他提到隨著全球對環境保護的重視，企業應積極踐⾏綠⾊發展理念，推動清潔能源和再⽣能源應⽤。⽐亞迪在這⽅⾯有著豐富經驗和技術累積，將繼續為可持續發展貢獻⼒量。

3. 全球化布局與市場拓展

王傳福表示，⺠營企業應積極參與全球化競爭，拓展國際市場。⽐亞迪已經在全球多個國家和地區布局，未來將繼續加⼤國際市場的開拓⼒度，提升品牌的全球影響⼒。

4. ⼈才培養與團隊建設

他強調，⼈才是企業發展的根本，⺠營企業應重視⼈才培養與引進，建⽴⾼效團隊，為企業長遠發展提供堅實⼈才保障。

新希望集團董事長劉永好：

1. 對會議⾼度評價

劉永好表示，參加這次⾼規格座談會，感到⾮常激動、興奮和⾼興，認為這體現了中央對⺠營企業的重視和關⼼。

2. 回顧「⾦扁擔」故事

劉永好表示，讓農⺠⽤上「⾦扁擔」是他們努⼒和奮鬥的⽬標。

3. 新希望集團發展情況

他介紹了新希望集團在過去幾年中的發展，儘管⾯臨消費結構調整和周期影響，但通過緊跟國家戰略，攻堅⾃主育種和糧⻝安全，順應消費變化，滿⾜新鮮需求，使傳統產業煥發出新的⽣命⼒。

4. 積極履⾏社會責任

劉永好提到，新希望集團不僅成為了⼀家世界 500 強企業，還帶動農⺠增收致富，推動鄉村發展。他表示要繼續當好⽼農⼈，培育好新農⼈，為實現第⼆個百年奮鬥⽬標添磚加瓦。

5. 對未來發展的信⼼

中共總書記習近平的講話讓⺠營企業對未來充滿信⼼和期待。劉永好強調要珍惜國家的好政策，在複雜局⾯下不畏難、更不躺平，繼續努⼒拼搏，推動企業更好地轉型發展。

上海韋爾半導體董事長虞仁榮：

1. 企業背景與成就

虞仁榮介紹了韋爾的發展歷程，從 2007 年成⽴之初的電⼦元器件分銷商，通過⼀系列併購，轉型為全球第三⼤圖像傳感器廠商，市值曾⼀度接近人民幣 3,000 億元。

2. 併購策略與產業布局

虞仁榮分享了其在併購⽅⾯的經驗，強調通過「蛇吞象」式併購，快速獲取核⼼技術，推動企業在全球半導體市場中的地位提升。他指出，併購不僅是資本運作，更是技術整合與⽣態構建的過程。

3. 教育與社會責任

虞仁榮提到其對家鄉教育的貢獻，計劃出資人民幣 300 億元在家鄉鎮海籌建「世界⼀流、理⼯科特⾊」的寧波東⽅理⼯⼤學，旨在為中國半導體產業培養頂尖⼈才，推動「大學研發 - 企業轉化 - 產業應⽤」閉環。

4. 對⺠營經濟的看法

虞仁榮表達了對⺠營經濟發展的信⼼，認為當前是⺠營經濟⾼品質發展的關鍵時期，企業應抓住機遇，推動技術創新與產業升級，積極履⾏社會責任。

杭州宇樹科技創始⼈王興興：

1. 企業背景與成就

王興興介紹了宇樹科技的發展歷程，從 2016 年創⽴之初的實驗室原型，到成為全球市場佔有率超 60% 的四⾜機器⼈⾏業巨頭。宇樹科技以「電機驅動」技術路線為突破⼝，以「低成本⾼性能」為核⼼理念，在機器⼈產業開闢了⼀條獨特中國路徑。

2. 技術創新與應⽤場景

王興興強調了技術創新的重要性，宇樹科技的機器⼈相繼亮相 2021 年央視⽜年春晚、2022 年冬奧會開幕式、2023 年杭州第 19 屆亞運會、2023 年 Super Bowl、2025 年央視蛇年春晚等重⼤活動，展示其在不同應⽤場景中的技術實⼒。

3. 推動產業發展與⽣態建設

王興興提到，宇樹科技通過「核⼼部件⾃主化 + 上下游深度聯動 + 資本政策賦能」的三位⼀體模式，帶動中國機器⼈產業鏈協同創新，建構⾃主可控機器⼈⽣態鏈，增強全球競爭⼒。

4. 未來發展⽅向

王興興表示，宇樹科技將繼續推動技術創新，從「成本優勢」到「技術定義權」，從「單⼀場景」到「系統賦能」，從「⼯具替代」到「價值創造」，在全球智慧化浪潮中書寫「中國智造」新篇章。

⼩⽶董事長雷軍：

1. ⽤戶體驗與性價⽐

雷軍分享了⼩⽶在智慧硬體與網路融合發展⽅⾯的經驗，強調始終堅持以⽤戶為中⼼，通過不斷創新產品和改善⽤戶體驗，在全球市場贏得了⽤戶認可。

2. 智慧家居未來發展

他認為智慧家居是未來的發展趨勢，⼩⽶將繼續加⼤在物聯網領域的投⼊，打造更加完善的智慧家居⽣態系統，為⽤戶提供更加便捷、智慧的⽣活體驗。

3. 抓住機遇，繼續創新