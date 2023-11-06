Fed未來政策走向如何？波斯提克保持謹慎耐心的鴿派論調

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 是聯準會 (Fed) 的鴿派官員之一，他上周五接受媒體採訪時提到許多影響政策的面向，包括就業市場展望、銀行信貸標準收緊、生產率提高等。他認為，Fed 官員有時間可以觀察經濟狀況的變化，並且在利率政策方面保持耐心。

波斯提克表示，大大小小的金融機構銀行家和其他金融市場人士都表示自己要比從前謹慎且思慮再三許多，因為信貸緊縮即將帶來。

他說：「這些金融金購與銀行家不再像其他狀況下積極放貸，因此這有明顯的證據表明美國經濟放緩，而且他們的這種謹慎且思慮再三的心態在未來幾個月不會改變。」與此同時，他也預估本周一 (6 日)Fed 資深核貸人員意見調查報告（Senior Loan Officer Opinion Survey, SLOOS）也會傳達出這一結果。

就業市場方面，波斯提克表示自己與其他官員今年早些時候所看到的「勞動力囤積」現象已經減弱，部分原因是就業市場正在放緩、求職人數增加、員工流失率也下降。

不過他表示，目前就業市場仍然緊張，一年半前還能聽到企業雇主說不能走掉任何一名員工，但現在已不復見。現在大多數企業雇主不打算大規模擴充勞動力，但也不打算裁員，而在一些領域如房地產、抵押貸款等傳達出經濟放緩訊息，因此這些領域也出現裁員，但僅止於此，不是在更廣泛領域。

波斯提克說，未來三年內房地產業將面臨困境，尤其是多戶住宅領域。原因一是僅僅是融資成本就會拉低估值，而當估值較低時，如何解決在融資就成了一個懸而未決的問題；其次，多數人的工作方式發生變化，因此對空間的需求大幅下滑，而能從這些資產中撥離出來的現金流將會減少，也會對辜值造成打擊。

至於生產力，波斯提克認為單憑生產力無法確認通膨降溫，當中有供需、招聘與物價等多重複雜因素。他指出，有一些因素可以看到整體勞動生產力相當強勁，物價水準也會下降，因此只能觀察情勢。

而在被問到在大選年的政策時，波斯提克透露 Fed 可能會面臨一些壓力，但強調決策者會繼續堅定不疑的追求通膨和就業目標。