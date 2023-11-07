Fed理事庫克：美債殖利率攀升與貨幣政策前景無關

美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 周一 (6 日) 並未對貨幣政策發表評論，但指出近期美國長期公債殖利率上升似乎並非受投資人對進一步的升息預期推動。她還說自己目前正在密切留意非銀行金融機構的弱點，因為 Fed 政策給經濟降溫，導致金融環境收緊。

庫克在關於金融穩定的演講中表示，近年來金融市場的風險有所上升，並指出自己正在留意的幾個領域，包括貨幣市場和避險基金等非銀行機構的流動性錯配，以及債務拖欠率和美國公債市場的運作。

庫克特別提到美國公債現貨期貨基礎交易，這種交易最近可能越來越受歡迎。她說：「由於基差交易 (Basis Trading) 的杠杆率通常很高，資金衝擊或公債市場波動加劇可能迫使對沖基金以潛在的低價突然平倉。」

庫克指出，利率意外大幅上升可能導致金融市場波動加劇，市場流動性承壓，資產價格下行壓力加大。而金融仲介機構的損失可能導致緊張，從而導致信貸供應減少。

庫克沒有就貨幣政策發表評論，但她指出過去幾個月美國公債殖利率的上升可能不是由於 Fed 近期政策利率預期的上升。

她說儘管面對更高的利率，家庭和企業總體上保持彈性，但低收入借款人正面臨一些壓力。她還說，自己也在注意住宅和商業房地產市場的發展。

在上周的貨幣政策會議上，決策者將利率維持在 5.25% 至 5.5% 的區間不變，這是 22 年來的最高水準。自 2022 年 3 月以來，利率的急劇上升導致金融市場出現了幾次壓力，包括今年春季 3 家地區性銀行倒閉。

