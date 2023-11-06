高盛：對沖基金以2年來最快速度湧進美股

高盛報告指出，對沖基金上周以 2 年來最快的速度「積極」買進美股，交易員因對聯準會暫停升息可能持續的希望而紛紛湧入股市。

高盛大宗經紀交易部門在周五 (3 日) 發布報告指出，截至 11 月 3 日當周，全球基金買入美股規模為 2021 年 12 月以來最大規模。

該投行在周四 (2 日) 的報告中表示，這使得其他人陷入困境，因為隨著股價上漲，空頭部位變得過於昂貴而難以持有。

高盛在報告中表示，許多人陷入困境，試圖逃離擁擠的交易，導致部位虧損。

美國三大股指上周創下今年來最大單周漲幅。其中標普 500 指數連續 5 天上漲，那斯達克指數連續 6 天上漲。

高盛表示，對沖基金在資訊科技股的多頭部位達到 8 個月來的最高水準。

多頭預計股價上漲，而空頭則希望股價下跌。

投機客青睞科技公司的多頭部位，包括軟體公司。根據報導，它們也看好餐廳和時裝等非必需消費品公司，這些公司提供人們購買非必需的產品和服務。

報告指出，醫療保健和金融股被淨賣出。

高盛表示，最大的對沖基金買進集中在北美，而除日本外的歐洲和亞洲則受到淨空頭的影響。

摩根士丹利的另一份報告引述資金流追蹤機構 EPFR 的數據指出，10 月基金經理人大幅拋售 30 億美元的中國股票。