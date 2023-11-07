OpenAI開發者大會：地表最強模型GPT-4 Turbo問世、客製化聊天機器人、GPT Store登場

微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 周一 (6 日) 在首屆開發者大會推出迄今為止最強大的新款人工智慧 (AI) 模型 GPT-4 Turbo，同時新增讓客戶能夠創造自定義版本的 ChatGPT 聊天機器人，此外該公司還降低企業與開發商的軟體使用費用。

外媒指出，OpenAI 在開發者大會上公布的最新消息表明，這家最熱門的科技公司之一正在迅速發展其產品，好在 AI 競賽中保持領先 Anthropic、臉書母公司 Meta Platforms(META-US)、Google(GOOGL-US) 等對手。

OpenAI 周一表示，在 ChatGPT 推出幾個月後就打破消費者應用程式成長速度最快的歷史紀錄，目前每周活躍用戶約 1 億。另外目前有超過 92% 的財富 500 強企業使用自家平台，高於 8 月的 80%。

根據 PitchBook 數據，今年年初微軟擴大對 OpenAI 的投資，增加了 100 億美元，使其成為今年最大的 AI 投資案。據報導，今年 4 月，這家新創公司完成 3 億美元的股票出售，估值在 270 億至 290 億美元之間，其中紅杉資本 (Sequoia Capital) 和 Andreessen Horowitz 等公司進行投資。據悉，就在上個月，OpenAI 還在談判一筆交易，這筆交易將能使其估值達到 800 億美元。

以下是這次 OpenAI 在首屆開發者大會上的亮點整理：

GPT-4 Turbo：效能更強大、費用更低

地表最強 AI 模型 GPT-4 Turbo 亮相。(圖：OpenAI)

GPT-4 Turbo 是 OpenAI 最新的 AI 模型，其能提供的答案資料庫更新至今年 4 月，而上一代 GPT-4 僅更新到 2022 年 1 月，倘若向 GPT-4 問 2022 年 2 月的超級杯冠軍是哪個隊伍，它回答不出來，但 GPT-4 Turbo 能輕鬆回答。

最新版模型也能接受更大量的文本輸入，先前限制僅約 3,000 字，但這代版本的模型可以接受多達 300 頁文本輸入，這意味著可以透過該模型總結整一本書的書摘。另外 GPT-4 還支援 DALL-E 3 人工智慧生成的圖像和文本轉語音，其中有多達 6 種預設聲音可供選擇。

OpenAI 表示，GPT-4 Turbo 目前向軟體開發商提供試用版，未來幾周會向大眾公開發布，而且開發商使用價格還更便宜。由於 GPT-4 Turbo 處理 token 的費用比前一代 GPT-4 便宜 3 倍，價格僅需 0.03 美元，因此企業與開發人員在透過 AI 模型運行大量資訊時能省下更多費用。

個人化聊天機器人：普及應用打開市場

用戶可創建自己的聊天機器人。(圖：OpenAI)

到目前為止，ChatGPT 的企業和商業產品都是讓用戶上傳自己的數據來訓練和客製特定產業與案例的聊天機器人，但是現在 OpenAI 新增創造自定義聊天機器人的選項。

該公司在新聞稿中寫道：「人人都可以輕鬆打造專屬自己的 GPT──不需要編寫程式。不僅可以僅供企業內部使用，也能開放給所有人使用。打造 GPT 就像開啟一場對話依樣簡單，給系統指示或額外的知識，然後即可進行下一步動作，例如搜尋網頁、製作圖像或者分析數據。」

外媒報導指出，超過 200 萬的開發人員不僅能使用 ChatGPT 的 API 開發自己的工具，還能打造客制化聊天機器人，這意味著這些個性化的 AI 聊天機器人將會更普及，出現在應用程式或網路上。

Open AI 版 App Store：增添收入來源

蘋果版應用程式商店「GPT Store」亮相，用戶可上傳自己客製化聊天機器人，並靠下載數量獲利。(圖：Open AI)

OpenAI 正在替公司引入一個新的收入來源：自家的應用程式商店。「GPT Store」能讓客戶把自己客製化的聊天機器人放在該平台上供大眾下載。OpenAI 說，未來幾個月內，用戶能夠依據自己創造的 GPT 數量來賺錢。

該公司的新聞稿寫道：「商店內可以搜尋 GPT(客製化聊天機器人) 而且還有會有排行榜，按照生產力、教育、「只是好玩」類別排名。」

更精簡！圖片生成、瀏覽、總結一步到位

先前 ChatGPT 用戶必須在不同應用程式和網站之間切換才能使用 OpenAI 的所有工具，但現在 ChatGPT 升級成可以透過 DALL-E 生成圖片、瀏覽、數據分析、文檔上傳和 PDF 搜索。此前 Anthropic 的 Claude 是唯一一個允許 PDF 搜尋的聊天機器人。

版權保護

隨著 AI 相關的法律訴訟頻傳，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 周一表示公司會「介入並保護用戶」並且「支付因版權侵權而面臨法律訴訟的費用」。該公司呼應了與 Google、微軟和 Adobe(ADBE-US)的類似聲明。