馬斯克旗下xAI推Grok與ChatGPT較勁 微軟老神在在

馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 上周六 (4 日) 宣布推出聊天機器人 Grok，在對特定用戶進行一段時間測試後將會提供給社群媒體平台 X(前推特) 的高級用。此舉雖然是想與 ChatGPT 較勁，然而對微軟來說應該不是一個問題，因為該公司在 AI 競賽中仍處在遙遙領先地位。

外媒報導指出，Grok 是聊天機器人競賽中相對較晚的參與者。ChatGPT 則是由微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 開發，大約一年前推出，引發人們對 AI 的狂熱，推動了科技股的上漲。

xAI 的聲明承認，支撐 Grok 的 AI 模型不如經過更多數據和運算能力訓練的模型強大，比如 OpenAI 今年 3 月推出的 GPT-4。然而，馬斯克認為 xAI 的 Grok 有幾個秘密武器。首先與其他聊天機器人相比，它可能不那麼乏味，更願意提供某些答案。

xAI 在聲明中表示：「Grok 的設計目的是用一點機智和叛逆的風格來回答問題…… 它也會回答大多數其他 AI 系統拒絕的辛辣問題。」另外 Grok 從 X 平台獲取即時資訊也有一些優勢。不過 OpenAI 在 9 月份表示，ChatGPT 也可以流覽網路以獲取當前資訊。

對投資人來說更重要的是，聊天機器人競賽日益成為真正的 AI 競爭的一個插曲，而真正的 AI 競賽是替企業提供 AI 基礎設施和服務。微軟似乎已在這方面取得勝利，該公司最近的財報顯示，在雲端運算業務對 AI 的需求方面正在超越 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

微軟周一 (6 日) 美股盤前股價 0.13%，每股暫報 353.26 美元。該公司最近開始對其 AI 輔助軟體 Copilot 365 收費，這將是對大型科技公司能否將其在 AI 技術上的投資商業化的重大考驗。

Macquarie 分析師 Frederick Havemeyer 在一份研究報告中寫道：「微軟的客戶生態系統可能正處於釋放白領生產力大幅提升的邊緣。」有趣的聊天機器人是一回事，但 AI 現在是一項嚴肅的業務。

馬斯克的 xAI 在今年 7 月才創立，與特斯拉 (TSLA-US)、SpaceX 和 X 一起，成為這位億萬富翁商人的新公司。