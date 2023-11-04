美國就業市場降溫 Fed升息周期似已結束

美國近期經濟數據顯示就業市場降溫，替聯準會 (Fed) 在 12 月的貨幣政策會議上維持利率不變提供空間，同時也強化市場觀點，即 Fed 已經結束 40 年來最激進的升息行動。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (3 日) 公布顯示，10 月非農就業人數增加 15 萬人，低於預期市場預期的 18 萬人，而 9 月份非農就業人數自 33.6 萬大幅下修至 29.7 萬。與此同時，10 月失業率升至 3.9%、單月平均時薪成長放緩。

富國銀行 (WFC-US) 首席經濟學家 Jay Bryson 表示：「這份報告就是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 想看到的，對他們來說這無疑是非常好的消息。」

FOMC 本周投票決定，連續第二次將利率維持在 22 年新高位。Fed 主席鮑爾在會後記者會上表示，是否需要再次升息是個開放的問題，Fed 正在謹慎行事。有分析認為這番話透露 Fed 不願在短期內升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周五表示，儘管就業報告是勞動力市場正正常化的可喜跡象，但是否再次升息他認為還是要聚焦在通膨走勢上。

他在接受 CNBC 採訪時說自己不會先預判狀況，因為下次貨幣政策會議前還會有兩份通膨報告出爐，這對他來說非常重要。

Fed 主席鮑爾曾在會後記者會上表示，勞動力市場的供求狀況正在趨於平衡，理由是就業成長放緩、勞動力參與率上升、移民人數反彈。而如今最新的報告證實，就業市場自第三季以來開始放緩，該季的經濟增速為 4.9%。

法國巴黎銀行資深美國經濟學家 Yelena Shulyatyeva 表示：「數據顯示勞動力市場正在降溫。進入第四季的工作時間大幅減少以及薪資成長進一步放緩，可能讓 Fed 在 12 月會議及以後的會議上保持耐心。」

雖然決策者曾在今年 9 月份預估今年將再升息一次，但鮑爾在本周三淡化這一預測的重要性。Fed 的下次貨幣政策會議將於 12 月 12 日至 13 日召開。

Fed 官員表示不應該過份強調任何一份報告，而鮑爾在周三也說在 12 月 FOMC 會議之前還有一份就業報告與兩份關鍵通膨數據。不過 Fed 觀察人士認為，現在能越來越能清楚看到的是 Fed 不會再升息了。

嘉信理財 (Charles Schwab & Co.) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 說：「對 Fed 來說，這是一份非常好的報告。就業成長疲軟、失業率略有上升、薪資成長放緩。Fed 在 12 月不太可能改變政策，升息周期可能已經結束了。」