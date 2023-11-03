〈美股早盤〉美就業市場降溫 強化Fed提前降息預測 主要指數開高走高

美股主要指數周五 (3 日) 開高走高，此前美國勞工部公布的最新數據顯示就業市場放緩，強化市場對聯準會 (Fed) 結束升息的預期，並預估最快可能在明年 6 月降息，而非先前預測的 7 月。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 120 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲近 2%。

美股周五開盤前，主要指數期貨走高且債券殖利率下跌，此前就業市場放緩的跡象強化市場對 Fed 結束升息的猜測。根據 1 月份的掉期合約顯示，Fed 再次升息的可能性僅 20%，市場預估 Fed 將在明年 6 月份 (而不是 7 月份) 首次降息。

美國 10 月份就業人數成長放緩，失業率升至近兩年高點，意味著今年夏天企業的招聘步伐有所放緩。具體來看，10 月非農就業人數增加 15 萬人，遠低預期的 18 萬人，而 9 月前值向下修正至 29.7 萬人。值得注意的是，當月失業率攀升至 3.9%，月新增增速放緩。

嘉信理財英國董事總經理 Richard Flynn 表示：「投資人將把今天疲弱的就業報告解讀為勞動力市場需求放緩的跡象。對 Fed 來說，就業市場的鬆動是避免進一步升息的另一個原因——這可能被投資者視為一線希望。」

分析認為，這在很大程度上受惠一種越來越強烈的感覺，即 Fed 激進的升息政策可能已經結束。與此同時，美國企業本季 (第四季) 迄今公布的第三季財報優於預期，進一步提振投資人信心。

根據彭博收集的數據，在標普 500 成分股公布業績的 345 家公司中，有 82% 的公司超過分析師的獲利預期，而去年同期的這一比例為 72%。標普 500 指數有望創下一年來的最佳單周漲幅。

美銀分析師 Michael Hartnett 認為，技術因素不再阻礙標普 500 指數在年底反彈。

截至台北時間周五（3 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 1.02%，至每股 175.76 美元

蘋果周五盤前股價一度跌 3%，此前該公司公布本季 (第四季) 銷售額將低於市場預期，主因是 iPad 和穿戴設備需求疲軟，尤其是在其關鍵市場中國。由於第四季是美國的假日購物季，通常是蘋果銷售最強勁的一季。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.92%，至每股 38.05 美元

繼 8 月之後，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 本周三 (1 日) 再斥資 25 萬美元買進自家股票，買股時機正值英特爾股價連日走強之際。根據周四 (2 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的申報文件，季辛格周三以每股 36.79 美元的平均價格，買進 3,400 股的自家股票，同時又以 36.82 的均價買進 3,375 股。

星巴克 (SBUX-US) 早盤上漲 1.16%，至每股 101.17 美元

連鎖咖啡巨擘星巴克公布上季亮麗財報後，新任執行長納拉辛漢 (Laxman Narasimhan) 周四宣布攸關長期成長的「重塑」(reinvention) 計畫，包括三年內節省逾 30 億美元成本，並將在全球大舉展店，目標 2030 年以前達到讓店鋪數達到 55,000 家。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月非農新增就業人數報 15 萬，預期 18 萬，修正後前值 29.7 萬

美國 10 月失業率報 3.9%，預期 3.8%，前值 3.8%

美國 10 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 4.0%，修正後前值 4.3%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

美國 10 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.8%，前值 62.8%

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 50.6，預期 50.9，前值 50.1

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 報 50.7，預期 51.0，前值 51.0

美國 10 月 ISM 非製造業指數預期 53.0，前值 53.6

華爾街分析：

高盛資產配置策略主管 Christian Mueller-Glissmann 說，美債看起來很有吸引力，隨著通膨降溫和各國央行結束緊縮政策，明年債券的價格將超過現金。

他說：「債券正開始提供一個有吸引力的入口，各國央行非常接近或已經接近升息周期的終點。我們也意識到長期債券殖利率上升給經濟帶來的壓力。這些因素替投資人購買債券提供了一個更好的起點。」