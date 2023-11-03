鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至18.04元，預估目標價為615元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.04元上修至18.04元，其中最高估值21.61元，最低估值16.69元，預估目標價為615元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21.61
|28
|32
|最低值
|16.69
|19.36
|21.97
|平均值
|18.39
|22.32
|25.7
|中位數
|18.04
|22.11
|25.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|34,460,000
|44,850,270
|50,336,280
|最低值
|30,778,080
|32,236,480
|37,303,000
|平均值
|31,687,270
|37,575,780
|42,729,700
|中位數
|31,324,680
|37,655,000
|42,138,420
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.75
|18.77
|15.51
|15.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 儒鴻(1476)急跌-2.09%報561.0元，成交245張
- 儒鴻Q3純益季增1成EPS 5.68元 毛利率衝上33%再寫新高
- 〈台股盤前要聞〉台積放棄進駐龍科三期、杰力車用布局跨大步 今日必看財經新聞
- 〈台北紡織展〉業界大老看以巴衝突短期無影響 後續觀察油價、原物料走勢
- 〈台北紡織展〉儒鴻洪鎮海：景氣有比較好一點 訂單能見度達明年Q2
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。