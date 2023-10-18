〈台股盤前要聞〉台積放棄進駐龍科三期、杰力車用布局跨大步 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電 昨 (17) 日表示，經公司評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地；杰力引朋程入股後，合作關係越趨緊密，目前雙方已開發數個合作專案，其中，杰力根據朋程 48V MOSFET 模組進行規格開發，預計最快年底送樣，為進入車用市場取得敲門磚。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

台積電：現階段不再考慮進駐龍潭園區三期 續評估適合建廠用地

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 原規劃在龍潭園區三期打造 1.4 奈米廠，不過，台積電昨 (17) 日表示，經公司評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。閱讀全文...

大股東朋程助力 杰力車用 48V MOSFET 年底送樣

杰力 (5299-TW) 引朋程 (8255-TW) 入股後，合作關係越趨緊密，目前雙方已開發數個合作專案，其中，杰力根據朋程 48V MOSFET 模組進行規格開發，預計最快年底送樣，為進入車用市場取得敲門磚。閱讀全文...

徐旭東有感國際訂單回溫 吳東昇看好品牌傳遞樂觀訊號

台北紡織展 (TITAS 2023) 昨 (17) 日登場，遠東新 (1402-TW) 董事長徐旭東表示，現在國際訂單開始恢復，但還要再努力，希望能越來越好；新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇也認為，品牌端需求逐步在恢復、傳出樂觀訊息。閱讀全文...

儒鴻洪鎮海：景氣有比較好一點 訂單能見度達明年 Q2

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海昨 (17) 日表示，對景氣持續復甦「有比較樂觀一點」，訂單能見度穩健回升、達明年第二季，有把握到明年首季營收都將雙位數年增、明年會比今年好，維持法說展望。閱讀全文...

聯發科攜手達發 搶進美國家用固網市場

美國電信商 Lumen Technologies(LUMN-US) 昨 (17) 日宣布，攜手聯發科 (2454-TW)、達發 (6526-TW) 以及 AXON Networks，推出支援 Wi-Fi 7 的設備，開啟無線連接新時代，預計今年底前在特定市場推出，搶攻北美家用固網市場。閱讀全文...

金融業運用 AI 金管會劃定 6 原則 預計今年底頒布指引

因應 AI 趨勢，並兼顧風險管理、消費者權益，金管會昨 (17) 日發布「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」，訂定 6 項核心原則及 8 項配套政策，屆時將以此為架構，預計在今 (2023) 年底前發布金融業運用 AI 指引。閱讀全文...