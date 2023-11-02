鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.71元，預估目標價為395元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.81元下修至12.71元，其中最高估值13.98元，最低估值12元，預估目標價為395元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.98
|15.99
|16.72
|最低值
|12
|12.52
|14.81
|平均值
|12.79
|13.89
|15.47
|中位數
|12.71
|13.75
|15.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,385,920
|79,993,270
|87,992,600
|最低值
|64,349,000
|67,179,000
|76,629,000
|平均值
|65,925,400
|72,313,400
|80,043,910
|中位數
|65,459,000
|72,286,710
|78,539,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|13.85
|10.67
|9.4
|10.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
|54,144,662
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。