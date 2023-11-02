鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.71元，預估目標價為395元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.81元下修至12.71元，其中最高估值13.98元，最低估值12元，預估目標價為395元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 13.98 15.99 16.72
最低值 12 12.52 14.81
平均值 12.79 13.89 15.47
中位數 12.71 13.75 15.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 70,385,920 79,993,270 87,992,600
最低值 64,349,000 67,179,000 76,629,000
平均值 65,925,400 72,313,400 80,043,910
中位數 65,459,000 72,286,710 78,539,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 13.85 10.67 9.4 10.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 68,744,701 58,622,050 51,119,408 54,144,662

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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