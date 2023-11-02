〈台股盤前要聞〉勞動基金9月大虧、台達電明年營運向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。勞動基金運用局昨 (1) 日發布 9 月勞動基金績效，單月虧損擴大為 781.9 億元，呈現連 2 個月虧損；台達電執行長鄭平預估，第四季營運約與第三季相當，明年各事業表現則可望優於今年。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

勞動基金連 2 月虧損 9 月擴大虧掉 781 億元

勞動基金運用局昨 (1) 日發布 9 月勞動基金績效，單月虧損擴大為 781.9 億元，呈現連 2 個月虧損，前三季收益率跌破 10%，至 8.99%。閱讀全文...

台達電 Q4 營運估持平上季 明年各事業都會成長

台達電 (2308-TW) 昨 (1) 日召開法說，執行長鄭平預估，第四季營運約與第三季相當，明年各事業表現則可望優於今年，將持續擴大海外布局、AI 電源產能，明年資本支出估維持 200 億元以上。閱讀全文...

聯發科：生成式 AI 將刺激新一波成長 帶來兩項重大改變

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 執行副總暨技術長周漁君昨 (1) 日表示，即便是已經成熟的產業，生成式 AI 仍會將終端產品提升到過往無法達到的新領域，並為消費者帶來刺激，推升新一波成長，除了終端市場改變，也將對 IC 設計產業的人均生產力帶來深遠的影響。閱讀全文...

技嘉今年營收千億元有望提前達陣 伺服器業績拚翻倍

技嘉 (2376-TW) 昨 (1) 日舉行線上法說會，總經理李宜泰表示，伺服器與板卡成長動能延續下，今年全年千億元營收可以提前達陣，並上修今年伺服器營收貢獻、挑戰倍增。閱讀全文...

保瑞集團與晨暉完成換股 本月起納入合併報表

保瑞 (6472-TW) 旗下保瑞聯邦 (保聯) 與晨暉 (1271-TW) 股份轉換案昨 (1) 日正式生效；保瑞旗下保聯將成晨暉 100% 子公司，並取得晨暉 36% 股權成為最大單一股東，同時即日起納入合併營收。閱讀全文...

研華估 Q4 營運持穩 明年先蹲後跳營收可望重返成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 昨 (1) 日召開法說，公司預估，第四季營收將與第三季相當。明年來看，上半年動能仍保守，但下半年在專案訂單出貨下營運升溫，估明年營收年增 7-9%、重返成長軌道。閱讀全文...