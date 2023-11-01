鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為71.54元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致伸(4915-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.86元，其中最高估值6.39元，最低估值5.65元，預估目標價為71.54元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.39
|7.33
|7.97
|最低值
|5.65
|5.79
|6.49
|平均值
|5.94
|6.52
|7.04
|中位數
|5.86
|6.41
|6.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|68,356,000
|72,587,000
|74,732,000
|最低值
|60,829,000
|59,752,000
|61,191,000
|平均值
|62,854,750
|65,854,150
|71,514,820
|中位數
|61,717,000
|66,132,000
|73,602,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.1
|5.13
|4.3
|4.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
|80,649,608
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。