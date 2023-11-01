研華估Q4營運持穩 明年先蹲後跳營收可望重返成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (1) 日召開法說，公司預估，第四季營收將與第三季相當。明年來看，上半年動能仍保守，但下半年在專案訂單出貨下營運升溫，估明年營收年增 7-9%、重返成長軌道。

研華表示，以 1 美元兌新台幣 32 元的匯率預估，第四季營收將落在 4.65-4.85 億美元、約新台幣 148.8-155.2 億元之間，毛利率區間為 38.5-40.5%、營益率則為 16-18%。

明年來看，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙認為，明年首季有農曆春節長假、工作天數減少，預估與今年第三、四季差異不大，但預計營運將落底，下半年在專案訂單出貨，相對樂觀。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪解釋，目前客戶、訂單都還在，只是因為市場需求不佳，客戶訂單向後遞延到明年出貨，目前還是有許多 design-in 專案持續進行當中，預估營運動能將逐漸向上。

以產品應用來看，張家豪表示，由於國際地緣政治衝突影響，目前在軍工、強固產品與客戶合作有不少進展，自動化明年也可望重返成長。他也看好，新趨勢應用如 ESG 相關的節能、綠能、儲能，以及機器人、充電樁等應用，還有醫療、AI 垂直應用等需求都相當正向。

各市場區域別方面，張家豪認為，中國今年最差，但近期有回溫跡象，預期明年會進一步向上，台灣、韓國今年也掉很多，但明年同樣可望回升，至於美國、歐洲今年以來約略持平。

陳清熙補充，日本在日幣貶值下，有利出口表現，加上台積電 (2330-TW) 在日本投資，也帶動相關產業鏈需求，正向看待明年日本市場。目前研華日本工廠稼動率維持滿載，中國則約 70-75%、台灣 80-90%。