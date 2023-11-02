〈美股盤後〉Fed再度按兵不動 三大指數彈高 超微領漲費半

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 維持利率不變，雖然指出經濟強勁，且不排除未來進一步升息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言仍為市場帶來提振，認為或許 Fed 已完成升息，美股三大指數集體收高，美債殖利率回落。

道瓊收盤漲逾 221 點，科技股漲勢凌厲，分別帶動標普 500 和那指揚升 1.05% 和 1.6%。半導體股表現強勢下，費半終場收漲逾 2%，其中超微 (AMD-US) 勁揚 9.7%，美光 (MU-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別漲 3.8% 和 3%。

在結束為期兩天會議後，Fed 宣布將利率維持在 5.25%-5.50% 目標範圍不變，一如市場預期。最新聲明對第三季經濟成長的描述，也從 9 月時的「穩健擴張」改為「強勁擴張」，反映 9 月以來經濟數據表現更佳。

雖然央行對金融情勢是否足夠緊縮到足以讓通膨回到央行希望的水準，不是那麼有信心，鮑爾表示，決策官員們將謹慎行事。

Fed 同時暗示，長債殖利率攀高降低了再次升息的動力。市場看法認為，長期殖利率大幅上揚，實際上有助 Fed 完成收緊政策並讓通膨回到 2% 的目標。

美股主要指數在記者會展開時波動較大，在大約 20 分鐘後開始收復失地。

盤中稍早，美國財政部宣布下周的季度再融資操作債券發行規模為 1120 億美元，雖然比前一季增加 90 億美元，但低於市場預期，消息激勵美債價格大漲，10 年期美債殖利率回落至逾兩周低點。

投資人同時消化稍早公布的其他經濟數據。美國公布 10 月 ADP 新增就業人口達 11.3 萬人，高於 9 月表現，但低於市場預期。美國 10 月 ISM 製造業指數則降至 46.7，萎縮幅度超出預期。

華爾街才剛度過慘澹的 10 月，一部分和投資人對殖利率快速攀升的擔憂有關。道瓊和標普 500 指數 10 月分別下跌 1.4% 和 2.2%，為兩大指數自 2020 年 3 月以來，首次月線連三黑。值得注意的是，標普 500 指數短暫跌入修正區間，那斯達克綜合指數 10 月跌 2.8%，也是連續第三個月走低。

周三 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數由科技和通訊類股領漲。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.87%；Meta Platforms(META-US)漲 3.51%；Alphabet(GOOGL-US)漲 1.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.94%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.35%。

道瓊成分股多半收高。開拓重工 (CAT-US) 漲 2.56%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.35%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.16%；安進 (AMGN-US) 漲 2.01%；Salesforce(CRM-US)漲 1.53%；Nike(NKE-US)跌 1.84%；Walgreens Boots Alliance(WBA-US)跌 2.13%。

費半成分股由超微領漲。超微 (AMD-US) 漲 9.69%；輝達 (NVDA-US) 漲 3.79%；美光 (MU-US) 漲 3.78%；安森美半導體 (ON-US) 漲 3.51%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.16%；高通 (QCOM-US) 漲 1.74%；Wolfspeed(WOLF-US)跌 2.07%。

台股 ADR 同步收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.73%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.28%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 2.25%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

高通 (QCOM-US) 收盤漲 1.74%，盤後漲逾 3.6%。高通公布上季營收、獲利下滑，但本季展望樂觀，營收和 EPS 預測均優於市場預期。執行長 Cristiano Amon 指出，有跡象顯示 Android 智慧手機市場正在趨穩，智慧手機製造商晶片庫存過剩的時期基本上已過。

Roku(ROKU-US) 收盤漲 0.22%，盤後狂飆 16%。串流影音平台 Roku 公布上季財報、財測俱佳，活躍用戶數也超出市場預期，達到 7580 萬，更多的原創內容，吸引更多訂閱用戶和廣告商湧入，廣告市場的穩定成長，也對公司業務產生助益。

Airbnb(ABNB-US) 收漲 1%，盤後挫跌 2.7%。這家旅宿平台上季財報優於預期，但本季展望令人失望，理由是經濟環境波動更大，旅遊需求恐受經濟環境與地緣政治衝突影響而放緩。

PayPal(PYPL-US) 盤後揚升 3.5%。PayPal 公布第三季業績勝過預期，並調升全年獲利展望。該公司表示，身在溫和通膨環境下，消費者信心依舊強勁，帶動第三季平台支付加速成長。

經濟數據

美國 10 月 ADP 新增就業 11.3 萬人，預期 13 萬人，前值 8.9 萬人

美國 10 月標普製造業 PMI 報 50，預期 50，前值 50

美國 9 月 JOLTs 職位空缺報 960 萬，預期 940 萬，前值 950 萬

美國 10 月 ISM 製造業指數報 46.7，預期 49.2，前值 49

美國 9 月營建支出月增 0.4%，預期 0.4%，前值 1%

華爾街分析

Global X 投資組合策略師 Damanick Dantes 表示，鑒於近期殖利率上升，Fed 在 12 月升息的可能性較小，有可能之後才升息，以繼續抑制通膨。

eToro 的 Callie Cox 表示，Fed 今天沒有升息，主要是因為債市為他們升息。「這應該會讓投資人鬆口氣。Fed 正在關注大局，他們知道，在嚴重緊縮的情況下盲目升息，可能會讓經濟陷入崩潰邊緣。」

Oanda 美洲資深市場分析師 Edward Moya 說：「Fed 試圖維持鷹派立場，但華爾街認為這輪周期不會再出現進一步收緊政策的行動。」

Wedbush Securities 股票交易部門常務董事 Michael James 認為：「雖然鮑爾表示要實現 2% 通膨目標還有很長一段路要走，他的發言不像過去那樣對利率長期走高那麼有自信。這將是多方關注的焦點之一。」

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