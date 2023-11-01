美國財政部詳述發債計畫 並說明如何應對債務負擔和高利率

美國財政部周三 (1 日) 宣布計劃加快拍賣規模，以應對沉重的債務負擔和融資成本上升。

華爾街密切關注這項進展。財政部詳細介紹了未來債務銷售的償債計畫 (refunding)。近日美國公債殖利率已接近 2007 年以來的最高水平，反映出金融市場對借貸成本上升可能造成多大的損害感到驚慌。

最直接的是，財政部將於下周拍賣 1120 億美元的債券，以償還將於 11 月 15 日到期的 1022 億美元票據，另外再籌集超過 90 億美元的額外資金。

此次發售將分三部分進行，從下周二 (7 日) 開始發售 480 億美元的 3 年期債券，隨後幾天將分別發售 400 億美元的 10 年期債券和 240 億美元的 30 年期債券。銷售總額與最近幾天華爾街的一些估計相符。

財政部表示，之後將增加各種期限的拍賣規模，並更加關注附息票據和債券。該部將維持目前的票據拍賣規模直到 11 月底，預計通用帳戶將可因此得到足夠補充，以在 1 月中下旬實施「適度削減」。

對於息票證券的拍賣，財政部詳細說明了較之前水準加快的步伐，同時表示較長期債務將以「更溫和」的速度增加。

美國財政部預計將 2 年期和 5 年期國債規模每月增加 30 億美元，3 年期國債每月增加 20 億美元，7 年期國債每月增加 10 億美元。到明年 1 月底，拍賣規模將分別增加 90 億美元、60 億美元、90 億美元和 30 億美元。

財政部周一 (30 日) 表示本季需要借款 7760 億美元，2024 年第 1 季需要借款 8160 億美元。

拍賣的變化對投資人來說很重要，因為它們可以提供了解殖利率走向的窗口。市場一直擔心是否有足夠的需求來滿足財政部需求，這將導致殖利率進一步上升，並可能導致財務困境。

然而，即使殖利率仍處於 2007 年全球金融危機初期以來的最高水平附近，但最近大多數拍賣都獲得相當多的認購。

財政部官員一直將殖利率上漲大部分歸因於對更高成長的預期。然而反過來又引發人們的擔憂，即聯準會在繼續努力將通膨降至可接受的水平的同時，將不得不保持基準利率上升。

財政部另外聲明指出，殖利率上升「部分是對強於預期的活動和勞動市場數據的反應」。

美國財政部借款諮詢委員會主席鄧恩 (Deirdre K. Dunn) 和副主席泰希霍爾茲 (Colin Teichholtz) 寫道：「有幾個因素可能導致長期殖利率上升。」

他們指出，「例如，強勁的經濟活動和勞動市場數據、中性利率現在走高的可能性、供需動態以及長期國債正『期限溢價』的回歸，都可能促成了某種程度的上揚。」