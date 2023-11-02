〈紐約匯市〉市場解讀Fed可能已完成升息 美元指數先升後貶

美元指數周三 (1 日) 攀至一個月高點後回落，投資人認為，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後發言暗示著 Fed 可能已完成升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.03%，至 106.63。

Fed 發表政策聲明後，美元指數起初走高，盤中一度升破 107，隨後回落。自 10 月初觸及近一年高位以來，美元指數一直處於盤整階段。

一如市場預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三將利率維持在 5.25%-5.50% 目標範圍不變。考量到美國經濟仍強，Fed 並未排除再次升息的可能性，但鮑爾在會後記者會上的發言卻釋出複雜訊息，令投資人對 Fed 是否再次收緊政策抱持懷疑態度。

鮑爾表示，要讓通膨回到 2% 目標還有很長一段路要走，數據顯示美國經濟和勞動力市場仍具韌性，因此可能需要進一步升息，但他也稱，金融情勢已明顯收緊，並列出幾項風險。

安聯投資管理 (Allianz Investment Management) 資深投資策略師 Charlie Ripley 表示：「他 (指鮑爾) 的言論中最值得注意的一點是，圍繞著『政策是否具有足夠限制性』的風險已更加平衡。這表明雖然 Fed 採取更多行動的風險還是存在，但升息的門檻已變得更高，而且我們清楚地看到，Fed 已經連續兩次會議沒有採取任何行動。」

Fed 最新聲明指出，因就業成長依舊強勁且通膨仍高，央行仍在思考額外收緊政策的合適程度，以便讓通膨隨著時間回到 2% 目標。

儘管如此，美國利率期貨報價反映，投資人認為 Fed 將在 12 月和 1 月升息的機率，已從周二 (31 日) 的 28% 和 39%，分別降至 19% 和 30%，對 Fed 已完成升息且 6 月前就會開始降息的預期升溫。

經濟數據方面，因新訂單和就業指數下滑，美國 10 月 ISM 製造業指數大幅萎縮，10 月 ADP 新增就業增幅也遜於預期，薪資成長放緩。

日元兌美元自昨日的一年低點回升，上漲近 0.5%，至 150.90 日元兌 1 美元。日元兌美元匯價通常和美國 2 年期公債殖利率走勢連動，後者跌至 4.958%。

美元兌瑞士法郎也跌逾 0.3% 至 0.9070 瑞郎。

其他貨幣方面，歐元兌美元小跌 0.06% 至 1.0567 美元。英鎊幾乎持平，報 1.2150 美元。

商品貨幣齊揚，澳幣勁揚近 1% 至 0.6398 美元，紐幣升逾 0.7% 至 0.5846 美元。

截至台灣時間周四 (2 日) 約 6:00 價格: