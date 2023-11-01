美股重點新聞摘要2023年11月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (10/31 盤後)：超微 (AMD)

南韓 10 月貿易收支

中國 10 月財新製造業 PMI

美國 10 月 ADP 新增就業、ISM 製造業指數、9 月 JOLTs 職位空缺

白宮證實拜習會 11 月舊金山登場 盼雙方展開建設性對話

白宮新聞秘書周二 (31 日) 表示，美國總統拜登將在 11 月舊金山舉行亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖峰會期間，會晤中國國家主席習近平，證實籌備數月的「拜習會」將舉行。閱讀全文...

超微本季財測遜 但明年 AI 晶片銷售前景可期 盤後跌幅收斂

超微 (AMD-US) 周二 (31 日) 盤後公布本季財測遜於預期，一度拖累盤後股價挫跌 4%，但公司看好最新人工智慧 (AI) 晶片收入在明年突破 20 億美元，對 AI 晶片銷售的樂觀看法，幫助轉移市場對本季財測不佳的關注，股價跌幅隨後收斂。閱讀全文...

輝達丟中國 50 億美元大單 盤中股價一度挫近 5%

人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達周二 (31 日) 盤中股價一度挫近 5%，至近 5 個月來新低，此前《華爾街日報》(WSJ) 援引知情人士消息報導，為遵守美國政府的新限制，輝達可能被迫取消高達 50 億美元的對中國晶片訂單。閱讀全文...

美國 10 月消費者信心指數降至 5 個月新低 通膨預期大幅提升

受商業狀況前景黯淡以及消費者對高物價的擔憂拖累，美國 10 月消費者信心指數降至 5 個月低點，已連續 3 個月下滑，另外消費者對未來 12 個月的通膨預期大幅成長。閱讀全文...