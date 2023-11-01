半導體產業重拾健康 IBS估明年全球營收反彈逾11%

華爾街日報 (WSJ) 報導，在歷經過去兩年多來的景氣興衰後，英特爾 (INTC-US)、台積電 (2330-TW) 和三星電子 (005930-KR) 在內等半導體大廠近來發布財報，普遍認為產業低谷已過，諮詢機構更看好全球半導體營收於明年實現雙位數反彈。

晶片業諮詢公司 International Business Strategies(IBS) 預估，今年全球半導體營收將下滑約 12%，但明年將反彈超過 11%，達到約 5500 億美元。

記憶體龍頭三星電子周二 (31 日) 公布第三季淨利年減 38%，但也表示，客戶庫存正在回歸正常水平，供應過剩情況也因減產發揮效果而有所緩解，且公司樂觀看待未來與人工智慧 (AI) 相關以及新型設備需求持續成長。

三星記憶體事業副總裁 Kim Jae-june 表示：「我們認為目前的復甦勢頭將延續至明年。」

英特爾上周公布 PC 晶片業務表現優於預期，帶動隔日股價飆漲近 10%，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 受訪表示，今年 PC 出貨量仍有望實現 2.7 億台的目標。

半導體市場的復甦顯示，即使面對通膨、烏克蘭戰爭，以及以色列和哈瑪斯戰爭等挑戰，全球經濟依舊強韌。半導體因應用範圍廣泛，涉及個人電腦 (PC)、智慧手機、資料中心與汽車等產品，通常被視為全球景氣風向球。

儘管如此，很少企業高層認為半導體市場能夠立即回到 2020 年的榮景。除了目前智慧手機需求依舊疲軟之外，全球地緣政治緊張局勢持續存在，中國經濟不確定性也可能限制智慧手機在內等產品需求。

電動車銷售成長也沒有部分晶片商所預期的快。主要提供汽車、能源基礎設施和其他工業用晶片的安森美半導體 (ON-US)，周一 (30 日) 股價崩跌近 22%。該公司指出，在高利率和經濟不確定性影響下，電動車需求將受到抑制，客戶必須花費更多時間才能消耗晶片庫存。

IBS 執行長 Handel Jones 表示：「我們目前仍處在底部，尚未步入積極的成長階段。」

IBS 表示，就目前來說，晶片需求回升的情況似乎發生在企業伺服器農場以及 AI 運算領域。該機構預估，到了 2030 年，AI 和自動駕駛等下一代技術將帶動全球晶片產業收入衝破 1 兆美元。