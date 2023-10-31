三星看好明年記憶體晶片景氣復甦

三星電子周二 (31 日) 公布第 3 季完整財報，獲利表現優於市場預期，並預測半導體市場明年景氣復甦，盤中上漲 1.5%。

三星是全球最大記憶體和手機晶片製造商，周二公布的完整財報顯示，9 月為止的第 3 季淨利年減 40% 至 5.5 兆韓元 (41 億美元)，但仍比分析師預測的 2.52 兆韓元高了一倍以上，且淨利跌幅比第 2 季的 86% 改善。

第 3 季營業利益減少 77.6%，大致符合本月稍早初步財報預測的 77.9% 降幅。三星本月稍早公布初步財報時，就因為營業利益降幅比前一季和緩，當日股價勁揚。

重要的晶片部門第 3 季營業虧損為 3.75 兆韓元，比前一季的 4.4 兆韓元改善，且符合分析師預測的 3.6-3.8 兆韓元。拜大客戶發表旗艦機種之賜，三星的手機面板營運「大幅成長」，推測可能包括蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 15。

規模 1600 億美元的記憶體晶片市場，近來因為智慧手機和個人電腦 (PC) 需求下滑而飽受打擊，不僅記憶體晶片價格暴跌，大多數晶片廠也都推遲產能擴張計畫，投資人正在苦苦等待景氣復甦跡象。

就在三星本月稍早公布亮麗的初步財報後，英特爾 (INTC-US) 上周五也預測本季 (第 4 季) 營收將恢復成長，部分原因是 PC 需求好轉，激勵英特爾股價出現近三年來最強漲幅。

三星周二表示，第 4 季記憶體晶片價格可望優於第 3 季，相關零件的整體需求將隨著人工智慧 (AI) 應用發展而提高。

三星今年資本支出約 53.7 兆韓元，比去年的 53.1 兆韓元略高。投入半導體資本支出的金額為 47.5 兆韓元，則比去年的 47.9 兆韓元略低。

美國不久前批准三星和 SK 海力士中國廠進口美國晶片設備，掃除了兩大記憶體製造商面臨的部分不確定性。

目前兩家韓廠正在 AI 領域彼此較勁，而海力士因為是輝達 (NVDA-US) 下一代 DRAM 獨家供應商而略勝一籌。三星則已宣布，計劃 2024 年以前把高頻寬記憶體的產能提高為目前的兩倍。