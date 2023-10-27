〈財報〉英特爾財測報喜 估本季營收重返成長 盤後大漲逾8%

英特爾 (INTC-US) 周四 (26 日) 給出優於預期的財測，看好在個人電腦 (PC) 市況改善與產品線更具競爭力的情況下，本季營收將重返成長，激勵盤後股價大漲逾 8%。

Q4 財測 v.s. LSEG 預測

營收：146 億美元至 156 億美元 v.s. 143.5 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：0.44 美元 v.s. 0.32 美元

執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，第三季業務表現出色，主要受惠於在產品路徑的全面進展、與新代工客戶的協議，以及在人工智慧 (AI) 領域的成長動能。

英特爾今年至今累計上漲 23%，該股周四收盤小跌 0.94%，報每股 32.52 美元，樂觀財測一度帶動盤後股價飆漲逾 8%。

Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預測

營收：142 億美元 (年減 8%)

調整後毛利率：45.8%(去年同期為 45.9%) v.s. 42.7%

調整後 EPS：0.41 美元 (年增 11%) v.s. 0.22 美元

部門營收表現

客戶端運算 (CCG)：79 億美元 (年減 3%)

資料中心和人工智慧 (DCAI)：38 億美元 (年減 10%)

網路和邊緣運算 (NEX)：15 億美元 (年減 32%)

自動駕駛 Mobileye：5.3 億美元 (年增 18%)

晶圓代工 (IFS)：3.11 億美元 (年增 299%)

研調機構 Canalys 分析師此前表示，繼今年稍早出現雙位數跌幅後，第三季全球 PC 出貨量降幅已收斂至 7%。英特爾目前仍處於轉虧為盈的初步階段，即使 PC 市況正在改善，銷量仍較去年同期下滑。

包含 PC 業務在內的客戶端運算事業，上季收入達 79 億美元，年減 3%，優於市場預期；資料中心事業收入為 38 億美元，較去年同期下滑 10%，未達預期。

為了進軍晶圓代工領域，英特爾挹注大量資金在全球各地設廠，以吸引客戶甚至競爭對手參與。其上季晶圓代工收入較去年同期成長近三倍，達 3.11 億美元，但目前仍僅占公司營運的一小部分。

季辛格向路透表示，目前晶圓代工的 18A 製程已有三個客戶，年底前可望拿下第四個客戶。他拒絕透露英特爾將為這些公司生產多少晶片，僅稱第一位客戶已預付款項，而且是「非常重要的客戶」。

KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 表示，英特爾當前復甦主要是由客戶回補庫存所帶動，而非其他更重大的轉變。即使本季業績和短期前景有所改善，Vinh 認為英特爾必須在代工服務和 AI 領域展現更多成果。