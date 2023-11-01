OKX POR發布一週年：創下多個里程碑，引領透明度新標準

由於傳統金融體系缺乏信任而誕生的加密行業，逐漸嶄露頭角，並引發了人們的思考以及全球範圍內的廣泛關注，迄今已經成長為萬億美元市場。但作為沒有任何參考的新興行業，加密市場為傳統金融市場帶來創新與注入活力的同時，各種突現的黑天鵝事件也不容忽視，合規透明正成為其未來發展的主旋律。

作為全球領先的加密資產交易所和 Web3 科技公司，OKX 擁有首屈一指的安全性和流動性，將使用者資產安全作為第一原則，致力於提升平臺金透明度至傳統金融審計要求，正成為行業透明度的參照標準。其中，OKX 不斷迭代的儲備金證明（以下簡稱 “POR”）技術和方式，被區塊鏈專家 Nic Carter 評為代表主流交易所 POR 質量的最高水平。

儲備金證明是平臺與監管機構建立信任的關鍵，對促進健康可持續的加密生態至關重要。OKX 致力於保持 1:1 的儲備金率，展示了其對於推動平臺健康成長以及保障客戶資金和淨餘額資料準確性的承諾。

10 月 30 日，OKX 釋出第十二期儲備金證明報告，22 個公示幣種的儲備金率均超過 100%，其中 BTC、ETH、USDT 的儲備金率均為 103%，三者總計價值達 125.64 億美元。

OKX 第十二期 POR 的釋出，標誌著距離其 2022 年底首次釋出 POR 以來已過去了整整一年。在這一年裡，OKX 堅持按月釋出 POR，逐步將公示幣種數量從 3 個增至 22 個，儲備金率連續 12 個月超過 100%，並接連透過默克爾樹、全覽默克爾樹、以及 zk-STARK 等技術不斷升級 POR 系統，創下多個里程碑。

OKX POR 一週年里程碑事件回顧

儲備金證明 POR 旨在驗證使用者資產是否在加密交易所 1：1 儲備，即向用戶展示其償付能力和充足的流動性。

OKX 是目前行業唯一一家同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所，在保護隱私的前提下，允許使用者隨時可以獨立驗證其償付能力，當前已有數十萬使用者參與訪問 POR 頁面並完成自行驗證。

儲備金證明透過加密的證明方法來確認虚拟貨幣交易所在特定時間在某區塊鏈上持有特定金額的資產，提升使用者總資產和交易所存款總額的透明度，同時不會洩露任何有關個人賬戶餘額的敏感資訊，使儲備金證明成為加密生態的關鍵組成部分。

用作儲備的資產是具有較強流動性、市場廣泛接受的數字貨幣。OKX 提供多達 22 個幣種的儲備金證明，包括，BTC、ETH、USDT、USDC、XRP、DOGE、SOL、OKB、APT、DASH、DOT、ELF、EOS、ETC、FC、LINK、LTC、OKT、PEOPLE、TON、TRX 和 UNI。

值此一週年之際，OKX POR 釋出已經創下多個關鍵里程碑：

- 2022 年 11 月，OKX 首份儲備金證明，成為首批發布儲備金證明的主流交易所之一

- 2023 年 02 月，在 OKX 檢視儲備金證明的使用者人數已超過 250,000

- 2023 年 03 月，OKX 透過默克爾樹升級提升了儲備金證明透明度，公開了全部負債默爾克樹，同時保障使用者隱私。

- 2023 年 04 月，OKX 將 zk-STARK 技術引入儲備金證明，允許使用者獨立驗證交易所償付能力，並確認其資產享有充分保障

- 2023 年 04 月 ，OKX 將儲備金證明資產覆蓋範圍擴大到 21 種以上主流幣種，釋出超過 220,000 個公開錢包地址

- 2023 年 09 月，業內首屈一指的儲備金證明，專家 Nic Carter 稱 OKX 儲備金證明為主流交易所中 “質量最高”

- 2023 年 10 月，OKX 儲備金證明發布一週年，OKX 第十二期儲備金證明報告現已釋出，週年里程，持續領先

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：“釋出數十萬個區塊鏈地址、引入零知識技術以實現無需信任的驗證、以及傾聽使用者反饋並升級迭代等系列裡程碑事件，代表了 OKX 12 個月以來所付出的巨大努力。我想借此機會鼓勵您，無論您是否是 OKX 的使用者，請重新審視我們的儲備金證明，OKX 正在為加密行業的信任和透明度樹立標準。”

OKX 透過 zk-STARK 驗證使用者資產，提升 POR 透明度

持續創新是 OKX 一路走來的核心驅動力，這同樣體現在 OKX POR 上。

在這一年裡，OKX 已接連透過默克爾樹、全覽默克爾樹、以及 zk-STARK 等技術不斷升級 POR 系統，完成償付能力自證的同時，推動 CEX 提升資金透明度，從而帶給使用者信心。

回顧 OKX POR 升級歷程，OKX 最初透過引入默克爾樹（Merkle Tree）技術對平臺資產進行證明。

此後，為不斷推動行業透明度提升，不到半年時間，OKX 再次率先進行了 POR 升級，透過引入具有先進性和創新性的零知識證明 zk-STARK 技術，將交易所資產透明度提升至行業最新水平。

POR 的核心作用在於證明交易所的總儲備金 > 總負債（所有使用者資產）。前 OKX 首先 “zk-STARK” 的零知識證明演算法，來證明並驗證交易所持有的所有使用者資產。然後會驗證 OKX 鏈上錢包地址的所有權及 OKX 錢包資產總額。最後，透過對比交易所使用者總資產及已公佈的 OKX 鏈上錢包地址中的總資產，來驗證 OKX 平臺的資產儲備金率。

與此同時，OKX 鏈上錢包資產公開透明，將公示資產逐步擴充套件為 20+，釋出超過 220,000 個公開錢包地址，使用者可以隨時驗證他們的資金有 1:1 的真實資產支援，全力推進平臺資金透明度。

近年來，傳統銀行暴雷顯現金融系統弊端，大量使用者開始關注並嘗試加密行業。雖然加密行業同樣無法完全避免黑天鵝事件和系統性風險，但回顧其短短數十年發展歷程，儘管這一路走來遍佈荊棘且充滿曲折，但卻展現出極大的金融科技創新力和想象力，已衍生出諸如 DeFi、NFT、DAO、Web3 等諸多應用。

而在以 OKX 為代表的全球領先的 Web3 科技公司的引領下，正不斷推動行業透明度的提升以及標準的建立，透過持續的技術創新，保證使用者資產安全的同時，助力行業向好發展。

作為全球領先的加密資產交易所和 Web3 科技公司，OKX 始終為使用者資產保持 1:1 的儲備金，並每月釋出儲備金證明報告，為加密行業設立了更高標準，

回顧 2023，OKX 是行業首家完成 POR 一週年里程碑的交易所，用行動證明了對使用者的承諾。