鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.38元，預估目標價為16.7元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.38元上修至-2.38元，其中最高估值-1.95元，最低估值-2.86元，預估目標價為16.7元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.95 1.85 2.32
最低值 -2.86 -1.44 -0.5
平均值 -2.39 -0.07 0.98
中位數 -2.38 -0.27 1.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 255,942,080 299,399,640 325,781,020
最低值 241,102,000 252,803,000 269,145,600
平均值 248,791,240 269,858,720 293,830,870
中位數 248,490,000 268,800,000 286,566,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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