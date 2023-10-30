〈台股盤前〉利空壓力難解 陷入萬六關卡保衛戰

受到以巴衝突升級、美國殖利率飆高，加上美國 AI 晶片禁令提前生效影響，台股上周單周大跌 306.11 點，最低跌至 16073 點，連兩周收黑，為 5 個月以來新低。雖然台股跌幅不如美股沉重，但法人認為，短期國際利空壓力難解，市場將關注能否守住萬六大關。

回顧台股上周五 (27 日) 表現，電子、金融權值股撐場、部分 AI 族群回神，以及生技股火熱下，加權指數盤中一度漲逾百點。但午盤漲勢收斂，終場收 16134.61 點，漲幅 0.38%，成交值萎縮至 2112.6 億元，三大法人合計賣超 83.01 億元。

美股四大指數方面，道瓊 27 日終場下跌 366.71 點或 - 1.12%，收 32417.59 點；標普下跌 19.86 點或 - 0.48%，收 4117.37 點；那指則上漲 47.41 點，收 12643.01 點或 0.38%；費半同樣上漲，漲 38.67 點或 1.21%，收 3227.09 點。

本周科技大廠法說陸續登場，包含友達 (2409-TW)、台達電 (2308-TW) 以及電信大廠中華電信 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)，各廠第三季報將成市場關注焦點。外界聚焦友達是否能單季轉盈。

美股市場消息部分，本周蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US) 以及超微 (AMD-US) 將陸續公布財報，市場關注營收表現與未來展望。法人認為，各科技巨頭的營運表現，將影響市場投資情緒。另外，FOMC 會議開會前夕，多數官員發表鴿派言論，預期利率走向可能按兵不動。