鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至13.22元，預估目標價為142元

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.77元上修至13.22元，其中最高估值14.73元，最低估值11.14元，預估目標價為142元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.73
|15.44
|14.05
|最低值
|11.14
|11.49
|11.77
|平均值
|13.06
|12.57
|12.91
|中位數
|13.22
|11.77
|12.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|46,689,000
|61,423,000
|56,811,000
|最低值
|43,794,000
|48,074,000
|51,832,680
|平均值
|45,455,730
|52,471,060
|54,321,840
|中位數
|45,240,680
|51,733,680
|54,321,840
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.47
|11.16
|11.24
|12.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
|56,120,587
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。