〈房產〉新北市Q3新建案推案量逾千億元 逆勢增加5%

據市調機構統計，2023 年第三季北台灣新成屋、預售屋住宅推案量約 2628.51 億元，較去年同期減少約 1189.8 億元、年減幅約 31.2%。北台灣的北北基桃竹宜，僅新北市住宅推案量微增 5.1%，維持千億元水準，其餘五區推案量下滑，並以新竹地區年減 53.7%，衰退幅度最大。不過新竹地區推案量大減，主因是去年同期寶山指標案進場，拉高比較基期。

住展企研室經理成采錡表示，今年商辦、廠辦指標推案增加，推高北台灣新建案推案量，為聚焦住宅市場發展，此次扣除商辦、廠辦建案後進行統計，數據顯示，今年前三季北台灣住宅推案量縮，並以桃園市推案量少最多，推估是受到《平均地權條例》修正案影響，業者預期投資客出場會衝擊桃園重劃區建案買氣，而採取減量推案的方式來穩住房價。

桃園市今年第三季住宅推案量約 649.99 億元，較去年同期減少 630.04 億元，年減幅約 49.2%，過往以重劃區為建商推案主力的中壢、桃園，今年第三季推案量分別下滑 320.4 億元、273.6 億元，年減幅都超過 60%，兩區新增供給戶數也較去年同期，減少 1000 戶以上。

成采錡表示，雖說桃園第三季進場建案少，但在房價相對雙北親民的優勢下，桃園各推案集中區如龜山 A7 重劃區、青埔特區等地，業者仍可藉由指標案的高曝光度，持續吸引雙北客戶，並以新青安貸款、通勤月票，以及建商輕鬆付方案三管齊下，留住購屋族的心，使第三季桃園全區新建案行情維持漲勢。

扣除商、廠辦推案後，今年第三季台北市住宅推案量 514.3 億元，較去年減少 171.2 億元，年減幅約 24.9%。北投區去年第三季因北士科新案陸續進場，推案量超過 200 億元，今年第三季則不到 100 億元，不過隨著「士科大院」、「士科潤山」第四季公開銷售，北投全年推案量仍可逼近 400 億元。

北台灣第三季以新北市住宅推案量最大，約 1062.3 億元，與去年同期相比，推案量微增 51.72 億元，年增幅 5.1%，供給量相對穩定，其中土城、淡水、林口等區域，第三季推案量都較去年同期增加，新建案行情也續揚。由於第四季新北還有「馥華之丘 - 四季」、「都廳大院 2」等案公開銷售，預期在指標案帶動下，土城、三重區房市的熱度還能維持好一陣子。