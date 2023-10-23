〈房產〉自住需求顯現 9月五大銀行新承做房貸創1年半高

中央銀行今 (23) 日公布 9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率為 2.076%，較上月略下滑 0.015 個百分點，為 4 月以來相對低點，但仍是連 6 個月超過 2%，而新承做房貸金額為 710.15 億元，月增 78.14 億元，創去年 4 月以來新高，反映 9 月建物買賣移轉棟數較上月增加。

央行說明，財政部新青年安心成家專案貸款方案 8 月上路，利率一般房貸相對低，有利自住需求顯現，統計 9 月青安新承作金額達 245.8 億元，前三季則為 725.3 億元。

不過，央行也直言，影響房市因素還是很多，包括總體環境、升息循環等因素，而前些年建照發放增加也反映在近期的交屋潮和貸款呈現。

央行提醒，目前健全房市政策沒有放寬，預料對房市影響的效應會持續發酵。

據統計，六都 9 月的移轉棟數共 2.1 萬棟，年增 15% 且月增 4%，是今年以來連 3 個月年增率轉正成長。

其中，9 月台北市建物買賣移轉棟數 2562 棟，年增 31%，新北市 5304 棟，年增 29%，桃園市 4023 棟，年增 10%，台中市 4464 棟，年增 9%，台南市 1958 棟，年增 11%，高雄市 2772 棟，年增持平。

信義房屋認為，對比過去動輒 30 萬棟以上的交易量，現在的房市表現不強也不弱，房市以自用當道，政府的新青安貸款協助年輕購屋人降低利息負擔，短期內房市變化應該不大。

而據信義房價指數，9 月台北市月增 0.23%、年減 0.23%，新北市月減 0.34%、年增 1.55%，大台北地區月增 0.03%、年增 0.55%。