〈房產〉前三季房市交易冷颼颼 新竹縣移轉量重跌27.2%

今 (2023) 年前三季全台買賣移轉棟數 21 萬 8,754 棟，大部分縣市今年以來交易量比去年同期低，其中並以新竹縣深跌 27.2%，跌幅最深，僅金門縣、澎湖縣、嘉義縣及新竹市等 4 個縣市今年前三季的移轉棟數優於去年同期。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年交易量深受打炒房政策影響，尤其上半年買、賣雙方都偏向保守觀望，而新版青安貸在 8 月才上路發酵，因此多數縣市成交量走跌。

今年前三季買賣移轉棟數跌幅前三大的縣市有新竹縣年減 27.2%、宜蘭縣年減 18.7%、彰化縣年減 17.8%，全台 22 個縣市僅有 4 個縣市今年前三季買賣移轉棟數跟去年同期相比增加，分別為金門縣年增 13.7%、澎湖縣年增 13.4%、嘉義縣 11.2%、新竹市 5.8%，同樣是竹科話題區的新竹縣及新竹市今年交易量出現分歧。

今年前三季以金門房屋買賣移轉棟數成長 13.7% 最高。(鉅亨網記者張欽發攝)

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，今年交屋量減少，影響新竹縣買賣移轉棟數的數據呈現，另一方面，前幾年市場熱絡時，竹科買氣一路蔓延到新竹縣竹東鎮及芎林鄉，但今年市場轉冷，買盤回歸剛性自用，講求現有機能的買方聚攏到蛋黃區，造成新竹市增加、新竹縣反而減少的情況。

此外，嘉義縣今年前三季也是逆勢突圍，買賣移轉棟數共有 2,401 棟，年增 11.2%，住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰表示，嘉義縣也有科學園區話題，嘉義科學園區今年已動土開工，預期未來可創造就業機會，因此高鐵嘉義站周邊出現輕豪宅建案，除此之外，故宮南院二館於去年動工，預計 2027 年試營運，讓嘉義縣具有產業及觀光雙議題。

今年前三季房屋買賣移轉數，金門縣年增 13.7%、澎湖縣年增 13.4%，郎美囡表示，離島地區腹地小，且地理位置特殊，並各有其福利政策，因此房市交易量不見得與整體市場走向同步，這幾年國內旅遊持續發酵，國門大開更吸引國際觀光客，故金門、澎湖房市交易量也亮眼。