Fed金融穩定報告：持續性通膨、商業房產損失為主要關切問題

聯準會 (Fed) 最新調查顯示，持續性的通膨以及商業房地產市場的潛在損失，是受訪者最關心的兩大問題。

Fed 周五 (20 日) 公布半年度金融穩定報告 (Financial Stability Report, FSR)，四分之三的受訪者將上述兩項問題視為近期最重大的風險；約半數受訪者提到年初三家銀行倒閉後，對銀行穩定性的擔憂，比例與 5 月時的報告相仿。

此外，有 44% 的受訪者將中國經濟疲軟加劇列為最高風險，遠高於 5 月時的 12%。在一年前最受關注的俄羅斯和烏克蘭戰爭，則大幅滑落至第 11 名。

Fed 表示，這份調查報告早在 10 月初就已完成，當時以色列和哈瑪斯尚未爆發衝突。

整體而言，Fed 指出金融體系的幾項風險，其中包含股票和房地產等資產估值處在歷史高點。Fed 發現，即使商辦大樓因閒置導致價格下跌，商業房產估值依舊很高。

Fed 警告，若經濟意外放緩，普遍較高的槓桿可能為部分企業帶來壓力，甚至帶來虧損。Fed 特別指出，辦公室物業的估值調整及溫和衰退，可能導致有龐大曝險的金融機構遭受重大損失，例如一些區域性的社區銀行和保險公司。

雖然銀行體系依舊穩健，Fed 表示，利率快速上升之下，部分銀行仍在設法解決部分資產公允價值大幅下滑的問題，而大量未實現損失是銀行面臨壓力的主要原因。

Fed 指出，整體而言，銀行仍有大量流動性，年初以來的存款外流和波動已經趨緩，但部分銀行仍持續面臨籌資壓力，因為隨著一些存戶離開，銀行必須支付更多費用來留住客戶，或是取得其他資金。

報告發現，即使利率上升，家庭和企業債務負擔仍處在適當水平，但也警告，信用分數較低的借款人，在信用卡、車貸等消費性貸款方面已經開始有壓力浮現。